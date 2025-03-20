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身分證「3個1」享房型升等！慕軒飯店一次送11張優惠券
國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店4月將迎來11周年慶，推出一系列住房、餐飲優惠。包括即起至6月30的「11周年生日慶」限定住房專案，入住即贈價值破萬的「11周年限定優惠券」乙本；凡身份證字號有3個1再享平日房型升等；入住此專案還可抽住宿券，幸運兒可獲得價值19,000元的經典客房住宿乙晚。
其中，入住專案贈送的萬元「11周年限定優惠券」，內含價值480元精選拼盤免費兌換券、多項餐飲、酒水買一送一與免費的客房升等、套房升等券，總共11張優惠券一次送，同步加贈AMAZZING CLUB會員點數1,111點。
在餐飲部分，也針對4月至酒吧或餐廳慶生的壽星，推出4人同行即贈4吋生日蛋糕乙個。若生日與慕軒飯店同為4月17日，再加碼贈精選義大利氣泡酒乙瓶。用餐當日拍照打卡上傳至社群並標註「慕軒11生日快樂」，全桌餐點享85折優惠。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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