貳虎「+10元送雞排」！CoCo「輕檸烏龍」2杯現省44元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「貳虎 OFFTEA」限時推出「買10元檸檬送雞排」。圖／貳虎 OFFTEA提供
「貳虎 OFFTEA」限時推出「買10元檸檬送雞排」。圖／貳虎 OFFTEA提供

喜歡喝手搖飲嗎？主打「手搖飲＋雞排」的「貳虎 OFFTEA」近日開設第二間分店，限時推出「買10元檸檬送雞排」的優惠；「萬波島嶼紅茶」則是推出全新蜜柑系列飲品，並可享加價5元升級優惠。至於「CoCo」則限時一天推出「21歲輕檸烏龍2杯66元」，現省44元。另外「清心福全」呼應「綠茶＋紅茶」的網路熱門話題，推出社群回饋活動，有機會得到「清心小燈箱」。

貳樓餐飲集團旗下的「貳虎 OFFTEA」，已於近期於台北永吉路商圈開設第二間分店，店內延續主打虎標燕麥去骨雞排，以及使用屏東檸檬製成的8款爆檸系飲品，打造「雞排＋手搖飲」雙重組合。為慶祝新店開幕，3月20日至3月22日期間，每日18:00過後，至永吉店以10元購買1顆檸檬，就贈送「虎標燕麥去骨雞排」，每日限量500片。

「萬波島嶼紅茶」自2024年末推出新品「蜜柑烏龍」後，再於3月21日起獨家推出「蜜柑奶蓋」，以及「蜜柑金萱」、「蜜柑翡翠」等蜜柑系列飲品，讓消費者可以有更多選擇。為慶祝新品上市，3月21日至3月23日期間，只要點大杯「蜜柑烏龍」、「蜜柑金萱」和「蜜柑翡翠」，加價5元就可以升級成原價80元的奶蓋蜜柑系列飲品，每間門市每日限量100杯。除此之外，3月21日至4月6日，只要在你訂線上平台購買任一奶蓋系列，即送10元折價券。

3月20日為春分，也正式迎接轉運、啟動新局的好時機。「CoCo」於3月20日推出「21歲輕檸烏龍」限時優惠，當日購買21歲輕檸烏龍，原價單杯55元，限時優惠2杯66元，現省44元。

近日有網友分享清心福全的「無糖綠茶加紅茶」有助舒緩喉嚨不適，引起網友間的熱烈討論與嘗試，連帶帶動產品銷量。為了回饋粉絲支持，清心福全推出Threads限定活動，凡完成留言任務，就有機會獲得「清心小燈箱」。

呼應網路熱門話題，完成社群任務，有機會獲得「清心小燈箱」。圖／清心福全提供
呼應網路熱門話題，完成社群任務，有機會獲得「清心小燈箱」。圖／清心福全提供
「CoCo」推出「21歲輕檸烏龍」限時優惠。圖／CoCo提供
「CoCo」推出「21歲輕檸烏龍」限時優惠。圖／CoCo提供
萬波推出獨家「蜜柑風味奶蓋」。圖／萬波島嶼紅茶提供
萬波推出獨家「蜜柑風味奶蓋」。圖／萬波島嶼紅茶提供

手搖飲 清心福全 雞排

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