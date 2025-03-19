4大超商咖啡優惠整理包！7-11推拿鐵買8送8、全家第二杯10元

4大超商的咖啡優惠來了！7-11迎接櫻花季，推出濃萃美式買4送3、濃萃拿鐵買4送2，另外還有特大杯厚乳拿鐵、美式買8送8。全家也祭出加10元多1杯拿鐵，以及抹茶拿鐵。另外萊爾富和OKMart也都有推出活動，幫民眾省荷包。

7-ELEVEN

日期／3月19日至3月29日，兌換期限至6月30日，OPENPOINT行動隨時取：

🔸大杯濃萃美式買4送3，原價1杯50元，特價1杯29元。(限量15萬組)

🔸大杯濃萃拿鐵買4送2，原價1杯60元，特價1杯40元。(限量15萬組)

🔸西西里風檸檬氣泡咖啡買4送2，原價1杯80元，特價1杯54元。(限量5萬組)

🔸西西里風檸檬咖啡買4送2，原價1杯75元，特價1杯50元。(限量5萬組)

日期／3月16日至3月22日，兌換期限至6月30日，OPENPOINT行動隨時取：

🔸特大杯厚乳拿鐵買8送8 ，原價1杯85元，特價1杯43元。(每日限量2萬組)

🔸特大杯濃萃美式買8送8，原價1杯65元，特價1杯33元。(每日限量2萬組)

🔸中杯冰精品燕麥拿鐵買8送4，原價1杯65元，特價1杯44元。(限量3萬組)

🔸中杯精品美式買8送4，原價1杯80元，特價1杯54元／中杯精品拿鐵買8送4，原價1杯90元，特價1杯60元。(限量3萬組)

全家

日期／3月21日至3月23日：

🔸特大杯經典拿鐵（冰熱不限）第2杯10元，平均1杯40元。

🔸大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）第2杯10元，平均1杯38元。

萊爾富

🔸HAPPY HOUR活動，日期3月08日至3月30日周六日的10:00~14:00，大杯美式/拿鐵單杯29元。

🔸3月5日起至4月1日，大杯蜂蜜拿鐵第2杯半價（原價65元）；大杯蜂蜜美式第2杯半價（原價55元）。

OKMart

🔸OK門市即日起至4月2日，蜂蜜拿鐵及蜂蜜奶茶推7折優惠（原價65元）。