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台中最後一間「水舞饌」3月25日熄燈 二手器具最低10元出清

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中25年老店水舞饌將在3月25日熄燈號，店家推出二手杯盤、器具出清特賣，最低十元起跳。圖／擷取自臉書水舞饌 茶餐廳
台中25年老店水舞饌將在3月25日熄燈號，店家推出二手杯盤、器具出清特賣，最低十元起跳。圖／擷取自臉書水舞饌 茶餐廳

台中知名餐廳「水舞饌 茶餐廳」(崇德店)，因租約到期，將在3月25日熄燈號，開業25年的老店將走入歷史，讓不少台中人感到可惜，紛紛感慨表示「真的是時代的眼淚」。店家同步推出二手杯盤、器具出清特賣，最低十元起跳，吸引不少民眾前往搶便宜。

水舞集團旗下的「水舞饌 茶餐廳」，提供水舞紅茶、珍珠奶茶等豐富飲品，還有各式熱炒與港式點心，是許多台中人聚餐、休憩的好去處。水舞饌也曾在台中開設中港店、東山店、大直店等多家分店，但都相繼落幕，目前僅剩崇德店經營中。

水舞饌崇德店因租約到期，將在3月25日結束營業，隨著最後一間水舞饌落幕，老饕們十分不捨，紛紛把握最後機會，在歇業前走進店家用餐重溫。業者表示，由於用餐沒有限時，每日上午11時開店後，用餐人潮絡繹不絕，目前至少都要排隊一個小時才可吃到。

店家也推出二手杯盤、器具出清特賣，最低10元起跳。業者指出，第一波二手器具已出清差不多，只剩下零星器具，待結束營業後，3月26日會再有第二波出清。

台中25年老店水舞饌將在3月25日熄燈號，店家推出二手杯盤、器具出清特賣，最低十元起跳。圖／擷取自臉書水舞饌 茶餐廳
台中25年老店水舞饌將在3月25日熄燈號，店家推出二手杯盤、器具出清特賣，最低十元起跳。圖／擷取自臉書水舞饌 茶餐廳
台中25年老店水舞饌將在3月25日熄燈號，店家推出二手杯盤、器具出清特賣，最低十元起跳。圖／擷取自臉書水舞饌 茶餐廳
台中25年老店水舞饌將在3月25日熄燈號，店家推出二手杯盤、器具出清特賣，最低十元起跳。圖／擷取自臉書水舞饌 茶餐廳

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