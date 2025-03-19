三商炸雞買1桶送1桶！王品「青花驕麻辣鍋牛肉麵」開賣

喜歡又麻又辣的香氣嗎？王品集團旗下的青花驕，於全家便利商店推出「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，還有大口花椒香麻雞飯糰、椒香胡麻雞絲飯卷、椒麻雞腿堡等多款新品登場。至於「三商炸雞」則推出「青花椒炸雞桶」限時優惠，免費加送「原味咔啦腿排桶」，現省342元。

王品即日起再度攜手全家便利商店，推出7款新品。「青花驕」首度推出的「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，以青花椒麻辣鍋風味湯底，搭配板豆腐與牛肉，加上特級保鮮九葉青花椒，口味濃醇，香麻不嗆辣，原價79元，4月1日前優惠價65元。

除此之外，還有「大口花椒香麻雞飯糰」、「椒麻雞腿堡」、「椒麻豬肉捲」、「青花驕酸梅汁」、「椒香胡麻雞絲飯卷」、「青花椒麻雞肉拌麵」等多款品項，每份33～89元。為慶祝新品上市，即日起到5月11日，於全家便利商店購買任一「青花驕」聯名商品（含既有8款冷凍品項），即可獲得內用優惠券，憑券至全台「青花驕」門店內用消費，即可獲贈「特選豬梅花」。另外，即日起到4月27日，到店消費滿2,000元，還可免費獲得「極上和牛」一盤。（優惠恕不併用）