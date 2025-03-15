滿萬送萬！上帝美聲波伽利將登台 北投兩飯店祭優惠

被譽為「上帝美聲」的跨界天王安德烈・波伽利（Andrea Bocelli）將於4月4日震撼登台，他也將是首位於台北大巨蛋開唱的西洋巨星。晶華國際酒店集團旗下溫泉度假酒店「北投晶泉丰旅」，以及同位於北投的大地酒店分別推出優惠專案，住房、泡湯與美食可一次體驗。

北投晶泉丰旅即日起至4月13日推出「傳奇降臨-波伽利演唱會」禮遇，憑票根入住三天兩夜住房專案享85折優惠，每晚含早平均8,770元起，享加碼升等入住「泉音陽台家庭客房」。活動期間每周一至周三憑票根預訂「泉月湯屋」，可享免費延時30分鐘、總計120分鐘的極致放鬆體驗。

北投晶泉丰旅距離捷運新北投站僅3分鐘步行路程，為樂迷打造便捷且靜謐的度假環境。飯店內擁有天然白磺溫泉、遼闊山景與多元休閒設施，Gallery邀請駐村藝術家與房客交流，每晚Happy Hour時段有精選美酒與點心，翌日可於三燔北投享用草山舒活健康早餐。

北投大地酒店也推出多項優惠回饋歌迷，即日起至4月底訂房，並於6月底前入住，憑演唱會購票證明或票根，平日入住奇岩客房1萬元起，同時可享「萬元券」回饋，包括館內用餐5千元抵用金立即享用，另有2千元抵用金可用於升等或加床等住宿禮遇，以及溫泉與精油SPA的抵用金1千元，再送西點主廚特製的「鬆脆手工酥」禮盒。優惠專案每日限量5組。