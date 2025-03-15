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全聯「厚雞排便當」才36元！網哭手短買不到 內行人曝搶購關鍵
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯購買便當，內含一個非常大的炸雞排，售價僅36元，CP值超高！貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在下午一點多去逛全聯，發現有打6折的「厚厚雞排便當」，就買一個來試試，品嚐後直言「是整塊沒有任何骨頭的雞胸肉，厚度可以，個人頗喜歡」。
貼文一出後，多數網友都表示「我這裡的全聯，時間還沒到就有人在等厚厚雞排便當」、「真的很划算，便宜又好吃」、「這個原價都很難搶的，能買到6折的真的是神人」、「36元是手刀前進用搶的啊」、「一個吃不飽！兩個剛剛好！打折更美好」、「我很喜歡吃這個欸！肉很厚但不柴」、「雞腿便當也不錯吃」。
此外，也有內行人透露，廠商通常在10：30和16：30將厚厚雞排便當送到全聯，在13：00跟19：00，就會有員工來貼6折貼紙，不過這款便當通常在特價時段前就會完售。
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