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她教1方法在超商折抵包裹付款金額！一票網友驚呼：現在才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，在7-11消費累積的OPENPOINT點數很好用，除了一點折一元，還能用在折抵各電商平台包裹的取貨付款金額。示意圖／Ingimage
一名網友分享，在7-11消費累積的OPENPOINT點數很好用，除了一點折一元，還能用在折抵各電商平台包裹的取貨付款金額。示意圖／Ingimage

不少人在網路下訂包裹，都會選擇超商取貨。對此，一名網友分享，在7-11消費累積的OPENPOINT點數很好用，除了一點折一元，還能用在折抵各電商平台包裹的取貨付款金額。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，是不是很多人不知道7-11的OPENPOINT點數可以用來折抵包裹的取貨金額，請不要讓它默默過期，這點真的非常好用。

貼文一出後，多數網友都相當震驚，紛紛表示「現在才知道，買這麼多去了」、「我一直以為要買7-11的東西才可以抵」、「原來還可以這樣！謝謝妳」、「我現在才知道欸，救命」、「哇厲害，之前好多點數都浪費掉了，剛好明天就可以取貨」、「我都沒在看這個，損失大了」、「我好像虧了一個億」。

事實上，根據7-11官網介紹，OPENPOINT點數可以折抵繳費、繳稅、代售和EC取貨付款，而可折抵包裹取貨付款金額的電商包括賣貨便、蝦皮購物、momo、康是美網購和i預購。

7-11 網購 蝦皮購物 超商 電商

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