全聯「熱銷米」特價買一送一！婆媽狂掃貨：Q彈帶有芋頭香
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛全聯發現一款米有特價，買回家品嚐後大讚「Q彈好吃，還帶有淡淡芋頭香」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯看到一款「國色天香芋香米」正在做買一送一的促銷，決定買回家嚐鮮，隔天蒸便當發現口感Q彈，還帶有淡淡的芋頭香氣，但不會搶走米香。
這名網友進一步說明，家人、小孩每餐都喜歡吃白飯，才覺得有飽足感，這款芋香米就算只淋醬油，也非常好吃，目前買一送一2包售價265元，平均1包僅132.5元。
貼文一出後，多數吃過的網友都大推，紛紛表示「有香氣口感也Q黏適中，我給100分」、「最喜歡有淡淡芋頭香氣的米了」、「超推薦這個米，新手都能煮出好吃的芋頭香氣」、「以前家裡煮2杯米都會剩，上次全家吃光光」、「這款很熱銷，吃起來剛剛好，推薦」、「很喜歡這款芋香米，這款芋頭香氣剛剛好」。
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