鐵馬環台、爺式春遊！跟著集團飯店旅行 玩得多省更多

跟著集團飯店出遊去，玩得新鮮省更多。福容連鎖主打全台13家自行車友善旅宿，提供充電樁、脫水機、停洗車區等多元服務，每房2,991元起。老爺酒店集團則集結旗下8家飯店限時推出「爺式春遊」，官網訂房輸入折扣代碼，指定專案每房每晚最高折500元。

●13家福容 聯合推動「鐵馬環台」

搶攻春遊商機，福容連鎖推出「跟著福容環台騎跡」專案，全台13家符合自行車友善旅宿的分店都會提供專屬停放空間、脫水機、能量包、車輛租借等貼心服務，除了設備完善，周邊也有超過20條自行車騎乘路線，優惠價每房3,399元起，再享福容家會員折扣，金福會員入住每房2,991元起。

其中，福容花蓮店旁就有海濱、兩潭、白鮑溪、馬太鞍等自行車道。東北角的福容福隆店更是連續3次奪得「自行車友善旅宿人氣票選」冠軍，穿越百年舊草嶺隧道，開闊的三貂角燈塔與無敵海景，遠眺龜山島，感受海天一線的壯麗。北台灣的福容漁碼店的夕陽美景，也被日本旅遊雜誌評比為世界最美十大夕陽之一，可騎行淡水河岸自行車道，途經情人橋、淡水老街，造訪紅毛城，感受百年歷史的風華。

中台灣也有世界級的自行車道。CNN評選為「全球十大最美自行車道」之一的日月潭環潭自行車道，距離福容徠旅水里僅不到30分鐘的距離。麗寶樂園渡假區旁的后豐鐵馬道，是全台人氣最旺的自行車旅遊路線之一。

南台灣的飯店選項更多元，嘉義福容voco酒店前的世賢路一段，就是嘉義市最美的環市自行車。福容高雄店鄰近駁二特區，一覽港灣景緻的高雄流行音樂中心、浪漫的愛河畔，單車旅行就是最棒的行程安排。台灣最南端的福容墾丁店，則可用單車串聯起鵝鑾鼻燈塔、龍磐公園，傍晚再回到飯店區的「船帆石No.1000」欣賞夕陽美景。

跟著福容環台騎跡，即日起到12月31日，除了享受飯店推出的專案價，福容家會員皆可再享折扣，最多88折的獨家優惠。此外，集滿3枚章印加贈住宿金，還有機會抽中價值超過4萬8的捷安特碳纖維公路車。

●8間老爺 攜手打造「爺式春遊」

老爺酒店集團則是集結旗下礁溪老爺、知本老爺、北投老爺、台中大毅老爺行旅等8間飯店聯合推出「爺式春遊」限時優惠，即日起至4月30日，官網訂房輸入折扣碼「20251SP」，指定專案每房每晚最高折抵500元，折扣後老爺會館雙人含早餐最低2,699元起，知本老爺雙人一泊二食6,900元再贈小旅行三選一。

緊連國美館的台中大毅老爺行旅及鄰近台北流行音樂中心的南港老爺行旅，走藝文旅行路線，南港老爺行旅的「低碳環保旅遊」專案，入住即贈「垃圾廚坊」循環充電盤手作活動，折扣後雙人含早餐每晚5,180元起。

春遊不容錯過的還有在地美食體驗。台南老爺行旅推出「來BAR! 酒咖」一泊二食專案，贈綠色餐飲套餐，雙人含早餐折扣後每晚3,319元起。老爺會館攜手人氣漢堡品牌Butcher jr. by Lanpengyou，推出「美式食刻」專案，入住即贈獨家口味漢堡套餐，折扣後雙人含早餐每晚2,699元起。