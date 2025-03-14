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宜蘭綠博3月29日登場 新北市民4月21-27日享門票優惠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
宜蘭縣代理縣長林茂盛（左四）今率隊前來新北市府與新北市長侯友宜（右四）共同宣傳宜蘭綠色博覽會。記者葉德正／攝影
宜蘭縣代理縣長林茂盛（左四）今率隊前來新北市府與新北市長侯友宜（右四）共同宣傳宜蘭綠色博覽會。記者葉德正／攝影

宜蘭綠色博覽會3月29日開幕，宜蘭縣代理縣長林茂盛今率隊前來新北市府與新北市長侯友宜共同宣傳，侯友宜表示，今年新北市在綠博設置新北永續展區，展現新北「三生永續」農業成果與特色農漁產品，新北周4月21至27日，新北市民可享優惠門票價100元，當周假日還有惜食DIY活動，邀請市民一起前往。

林茂盛曾是新北市工務局副局長，他表示，今天回到新北市就像回娘家一樣，也感謝侯市長一直相挺宜蘭縣的各項活動。

林茂盛說，宜蘭綠色博覽會2000年至今已經25年，今年度宜蘭綠博以「Inclusive World 共融世界」為主題，包含農漁業、能源、教育、地方創生以及食衣住行等17個永續展區，讓民眾從多元方向了解永續目標，並鼓勵更多民眾與企業參與永續行動，攜手走向永續共融的未來。

侯友宜表示，新北市長年推動永續發展，從生產、生活、生態三個面向推動三生永續農業，多年來與宜蘭縣共同推廣在地農產和永續精神，也將宜蘭三星蔥、金棗等農產品帶來新北市，也將新北萬金杜鵑推廣到宜蘭，促進縣市間交流共好。

侯友宜說，今年綠博新北永續展區介紹新北永續生態和農業，包括獲得12座全國冠軍的新北好茶、榮獲三組全國冠軍及甜筍王的「新北健康三寶–綠竹筍」，還有獲德國紅點、繆斯創意獎等10項國際大獎的「萬金杜鵑」等。

新北市農業局表示，新北永續展區不只好玩，台灣好物館也販售新北特色農漁產品，新北周期間，不僅新北市民入園享門票100元優惠，週末還可現場報名惜食DIY活動，歡迎民眾共襄盛舉。

宜蘭綠博台灣好物館將販售新北特色農漁產品。記者葉德正／攝影
宜蘭綠博台灣好物館將販售新北特色農漁產品。記者葉德正／攝影
宜蘭綠博台灣好物館將販售新北特色農漁產品。記者葉德正／攝影
宜蘭綠博台灣好物館將販售新北特色農漁產品。記者葉德正／攝影

宜蘭 永續

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