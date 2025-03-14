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全家超商促銷自有品牌「單件29元」 種類曝光讓網友狂掃貨

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在全家超商發現自有品牌促銷，每件只要29元。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影
有網友在全家超商發現自有品牌促銷，每件只要29元。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影

台灣的超商數量多，服務內容和販賣的商品也非常豐富。有網友近日發現全家超商的自有品牌商品單價只要29元，而且種類豐富，獲得不少愛用者推薦。貼文一出引起熱議，也讓許多人立刻到門市搶購。

原PO在臉書「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」發文表示，近日看到全家超商推出自有品牌特價，單價只要29元，商品種類非常豐富，有洗髮露、潤髮乳、沐浴露、洗手露、濕紙巾、香皂等多種日常生活用品，讓他看了忍不住立刻花了290元買了10個回家，直呼「真的很好買」。

不少使用過的人也非常讚賞，「洗手露真的好用」、「每個單項都是29，買了三座山回家。去污濕巾好用，把我家餐椅上擦不掉的髒污給擦掉了」、「今天又去買了密封袋蠻厚的，居家去污濕紙巾好用」、「買了買了，感覺好划算唷」、「我覺得洗髮精不錯洗耶，洗完頭髮蠻蓬鬆的」。

其中香皂和衛生紙被最多人推薦，「剛買了香皂4盒覺得不錯，蠻保濕的，洗完不會有乾澀感」、「買了2組肥皂，有3種，馬鞭草、薰衣草、玫瑰，CP值很高」、「掃了13組香皂，跑了10幾家買的」、「用了粉色的香皂，非常香泡沫又多」、「衛生紙也不錯用喔，比好市多品牌好用，個人覺得」、「衛生紙好用，也不像大賣場的尺寸縮小」、「衛生紙超好用！一生推」、「我自從買過他家三層（衛生紙）後，現在只買全家的」。

從網友分享的廣告DM看到，全家自有品牌「FamiCollection」促銷活動是從3月5日到4月1日，特價商品都是日常生活居家用品，而且每間門市的商品數量有限，想搶便宜的人手腳得要快。

全家 超商

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