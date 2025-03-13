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大薯買1送1、歡聚激省桶只要299 肯德基明起18天優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
肯德基天天激省餐「咔啦脆雞x2+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x1」(優惠代碼：40660)，超省大餐一人獨享超滿足。圖/肯德基提供
肯德基天天激省餐「咔啦脆雞x2+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x1」(優惠代碼：40660)，超省大餐一人獨享超滿足。圖/肯德基提供

春暖花開最適合出遊或野餐，肯德基於3月14日至3月31日，限時18天推出四大春遊優惠，可以省下更多旅遊金。例如春遊歡聚激省桶「咔啦脆雞x5+原味蛋撻x2」(優惠代碼：40663)只要299元；PK雙饗卡APP加碼「香酥脆薯(大)」(優惠代碼：40648)買1送1。

今年春天肯德基推出全新優惠組合，「咔啦脆雞x5+原味蛋撻x2」(優惠代碼：40663)，雙人共享299元。另一款超值優惠，「原味蛋撻x4+無糖茉莉綠茶(小)x2」(優惠代碼：50459)，雙人午茶組合只要159元，此優惠代碼外送也適用。另有蛋撻禮盒熱門優惠再次回歸，「原味蛋撻x6 + 上校雞塊x4」(優惠代碼：40649)，買蛋撻禮盒再送雞塊現省126元，鹹甜點心豐盛搭配只要205元。

肯德基推出2款個人獨享餐，包括「咔啦脆雞x2+香酥脆薯(小)x1+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x1」(優惠代碼：40660)，另有「咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶(小)x1」(優惠代碼：40531)。

除了多款優惠，打開PK雙饗卡APP訂餐還可再享最高2.5%回饋，另有「香酥脆薯(大)」(優惠代碼：40648)買1送1，平均一包大薯只要33元。即日起至5/31，天天可抽4款超殺優惠餐券，單組套餐最高現折207元。即日起至3/31，登入PK 雙饗卡APP免消費，再抽萬元旅遊金。「PK雙饗卡APP」優惠數量有限，售完為止，活動詳情可查「PK雙饗卡APP」說明。

PK雙饗卡APP訂餐再享最高2.5%回饋，還可享有「香酥脆薯(大)」(優惠代碼：40648)買1送1，平均一包大薯只要33元。圖/肯德基提供
PK雙饗卡APP訂餐再享最高2.5%回饋，還可享有「香酥脆薯(大)」(優惠代碼：40648)買1送1，平均一包大薯只要33元。圖/肯德基提供
肯德基全新優惠組合「咔啦脆雞x5+原味蛋撻x2」(優惠代碼：40663)雙人共享只要299元；雙人午茶組合「原味蛋撻x4+無糖茉莉綠茶(小)x2」(優惠代碼：50459)只要159元。圖/肯德基提供
肯德基全新優惠組合「咔啦脆雞x5+原味蛋撻x2」(優惠代碼：40663)雙人共享只要299元；雙人午茶組合「原味蛋撻x4+無糖茉莉綠茶(小)x2」(優惠代碼：50459)只要159元。圖/肯德基提供

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