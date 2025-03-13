哈根達斯2款春季新品登場 超商快閃優惠「3件75折」

全球頂級冰淇淋領導品牌哈根達斯Häagen-Dazs，今年春季推出全新2款脆皮雪糕「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」、「芒果百香果脆皮雪糕」，將富有果漾滋味、清爽口感的「雪酪」與Häagen-Dazs經典冰淇淋、以及口感絕佳的「比利時巧克力脆皮」三者合一，全台通路即起限量發行。此外，即日起至3月18日，凡於7-ELEVEN、全家便利商店購買哈根達斯，即享2件79折、3件75折限時優惠。

新品中的「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」，酸甜怡人的覆盆子雪酪，與清爽濃郁的蜜桃冰淇淋交織出多重果香；「芒果百香果脆皮雪糕」則以富有熱帶酸甜氣息的百香果雪酪，揉和了甜蜜奔放的芒果冰淇淋，外層裹上白巧脆皮、加入真實的芒果果粒，酸甜完美平衡。

此外，質感時光必備經典「草莓雪糕」、埋藏香氣濃郁可可餅乾碎的「淇淋巧酥雪糕」、加入杏仁顆粒的「巧克力脆杏仁雪糕」、選用日本上等抹茶的「抹茶脆果仁雪糕」，以及搭配畫龍點睛濃郁焦糖的「香草焦糖脆杏仁雪糕」，都是Häagen-Daz脆皮雪糕熱賣款。