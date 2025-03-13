快訊

赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

下班注意！14縣市發布大雨特報 雷雨狂炸3地到晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

哈根達斯2款春季新品登場 超商快閃優惠「3件75折」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Häagen-Dazs今年春季推出全新2款脆皮雪糕「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」、「芒果百香果脆皮雪糕」。圖/Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs今年春季推出全新2款脆皮雪糕「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」、「芒果百香果脆皮雪糕」。圖/Häagen-Dazs提供

全球頂級冰淇淋領導品牌哈根達斯Häagen-Dazs，今年春季推出全新2款脆皮雪糕「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」、「芒果百香果脆皮雪糕」，將富有果漾滋味、清爽口感的「雪酪」與Häagen-Dazs經典冰淇淋、以及口感絕佳的「比利時巧克力脆皮」三者合一，全台通路即起限量發行。此外，即日起至3月18日，凡於7-ELEVEN、全家便利商店購買哈根達斯，即享2件79折、3件75折限時優惠。

新品中的「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」，酸甜怡人的覆盆子雪酪，與清爽濃郁的蜜桃冰淇淋交織出多重果香；「芒果百香果脆皮雪糕」則以富有熱帶酸甜氣息的百香果雪酪，揉和了甜蜜奔放的芒果冰淇淋，外層裹上白巧脆皮、加入真實的芒果果粒，酸甜完美平衡。

此外，質感時光必備經典「草莓雪糕」、埋藏香氣濃郁可可餅乾碎的「淇淋巧酥雪糕」、加入杏仁顆粒的「巧克力脆杏仁雪糕」、選用日本上等抹茶的「抹茶脆果仁雪糕」，以及搭配畫龍點睛濃郁焦糖的「香草焦糖脆杏仁雪糕」，都是Häagen-Daz脆皮雪糕熱賣款。

冰淇淋 巧克力 芒果

延伸閱讀

「NAGOMI × 一〇八抹茶茶廊」攜手推13抹茶甜點與飲品，還有冰淇淋免費吃

如何分辨草莓甜不甜？外觀判斷3重點：1吃法可充分感受其風味

全聯「神級冰品」特價199元！婆媽瘋搶購：1口味超熱門

期間限定又限量！不只GODIVA「開心果霜淇淋」 高顏值「開心果奶昔、開心果流心雪糕」都來了

相關新聞

大薯買1送1、歡聚激省桶只要299 肯德基明起18天優惠

春暖花開最適合出遊或野餐，肯德基於3月14日至3月31日，限時18天推出四大春遊優惠，可以省下更多旅遊金。例如春遊歡聚激...

哈根達斯2款春季新品登場 超商快閃優惠「3件75折」

全球頂級冰淇淋領導品牌哈根達斯Häagen-Dazs，今年春季推出全新2款脆皮雪糕「蜜桃覆盆子脆皮雪糕」、「芒果百香果脆...

情人節限定！星巴克買一送一要來了 網樂喊：有星冰樂

星巴克買一送一「一日限定」。時間就在明天、3月14日白色情人節，星巴克表示，「甜蜜時刻、加倍溫暖」，網友紛紛回應，「愛相...

Coupang「酷澎」在台灣推「WOW會員」 90天試用後月費59元

Coupang酷澎宣布在台灣推出火箭速配「WOW會員」，標榜真正無條件免運，不分品項、不限金額，全方位提升購物體驗。「W...

明天白色情人節今天「1314」 嘉義福容voco酒店推住房閃購優惠

明天是白色情人節，今天3月13日（農曆2月14日），是「1314（諧音一生一生）」吉祥日子，嘉義福容voco酒店推出「白...

大金空調節能再升級 獨家AI智能診斷 購機最高省1.2萬

大金空調創業逾百年，秉持「大金標準」，以卓越技術與精密研發引領全球空調產業。導入智慧節能技術，提供高效環保的冷暖體驗，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。