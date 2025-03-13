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情人節限定！星巴克買一送一要來了 網樂喊：有星冰樂

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星巴克於白色情人節推出「買一送一」優惠。圖/摘自官網
星巴克於白色情人節推出「買一送一」優惠。圖/摘自官網

星巴克買一送一「一日限定」。時間就在明天、3月14日白色情人節，星巴克表示，「甜蜜時刻、加倍溫暖」，網友紛紛回應，「愛相隨」，「喝起來」，「有星冰樂」，但也有網友提問：「可以改成9:00嗎？」提前為節日帶來歡樂。

這場別具意義的「好友分享日」，時間為3/14（五）11:00～20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。其中，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/745kAb

咖啡 星巴克

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