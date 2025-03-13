情人節限定！星巴克買一送一要來了 網樂喊：有星冰樂

星巴克萬里門市於2月28日新開幕，在新北市萬里區，首家建築外觀結合風帆意象，靈感來自於萬里熱門海濱景點「萬里翡翠灣」，以屋頂傾斜設計，在湛藍天空的背景襯托下，如同風帆啟航行駛於大海，門市側面則以挑高立面設計，象徵著風帆徜徉於海中的乘風破浪。

2025-02-27 19:30