聽新聞
0:00 / 0:00
情人節限定！星巴克買一送一要來了 網樂喊：有星冰樂
星巴克買一送一「一日限定」。時間就在明天、3月14日白色情人節，星巴克表示，「甜蜜時刻、加倍溫暖」，網友紛紛回應，「愛相隨」，「喝起來」，「有星冰樂」，但也有網友提問：「可以改成9:00嗎？」提前為節日帶來歡樂。
這場別具意義的「好友分享日」，時間為3/14（五）11:00～20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。其中，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/745kAb。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言