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Coupang「酷澎」在台灣推「WOW會員」 90天試用後月費59元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎宣布在台灣推出火箭速配「WOW會員」。路透
Coupang酷澎宣布在台灣推出火箭速配「WOW會員」。路透

Coupang酷澎宣布在台灣推出火箭速配「WOW會員」，標榜真正無條件免運，不分品項、不限金額，全方位提升購物體驗。「WOW會員」以每月59元訂閱，提供無限制次數的快速免費配送，包括三大權益，首先是真正無條件免運，只買一件火箭速配商品也享免運；30天鑑賞期，火箭速配商品，皆享有30天內免費退貨；以及限時免費體驗，目前會員可免費試用90天，期間內無需支付月費

Coupang酷澎公告，試用期結束後，WOW會員每月月費為59元（非WOW會員需滿490元享免運，一般單筆運費則為60元）。

Coupang酷澎台灣董事長許展嘉表示，過去大家經常為了湊免運被迫等待或是加買不一定需要的東西，WOW會員讓大家可以更輕鬆地購物，享受更即時、更便利的購物。

Coupang酷澎不僅在配送速度上領先，今天訂最快明天到，服務體驗也同樣最貼心。全天候24小時真人客服，無論是透過線上客服或電話，都能隨時獲得即時協助，確保每一次購物都安心無憂。

火箭 董事長

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