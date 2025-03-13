明天白色情人節今天「1314」 嘉義福容voco酒店推住房閃購優惠

很多人喜歡喝咖啡，每天都必須來一杯，是不可或缺的精神糧食。其中連鎖咖啡廳星巴克相當人氣，每當有優惠時更是人潮湧入。最近有網友發現了JCB信用卡的「隱藏優惠」，直呼「太讚了吧現在才知道」。

2025-03-12 09:46