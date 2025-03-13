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明天白色情人節今天「1314」 嘉義福容voco酒店推住房閃購優惠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
明天是白色情人節，今天3月13日（農曆2月14日），是「1314（諧音一生一生）」吉祥日子，嘉義福容voco酒店推出「白色情人節閃購」優惠。圖／嘉義福容voco酒店提供
明天是白色情人節，今天3月13日（農曆2月14日），是「1314（諧音一生一生）」吉祥日子，嘉義福容voco酒店推出「白色情人節閃購」優惠。圖／嘉義福容voco酒店提供

明天是白色情人節，今天3月13日（農曆2月14日），是「1314（諧音一生一生）」吉祥日子，嘉義福容voco酒店推出「白色情人節閃購」，昨天起到明天3天，祭出「女神專屬寵愛白色情人節限時閃購」，活動包含「超值升等優惠」、「親子歡樂假期」兩大優惠方案。

嘉義福容voco酒店說，「超值升等禮遇」部分，消費者可以用3888元超值價格入住「高級客房1大床」，同時免費升級至「高級客房2大床」，等於下殺21折。至於「親子歡樂假期」則是瞄準親子客，入住「開放式童趣主題套房」僅需8888元，提供29折超殺優惠。

消費者透過洲際酒店集團官網預訂飯店，除了有「IHG 最佳房價保證」、「入住享有IHG優悅會雙倍積分」等禮遇，還能和最新集團折扣疊加，享有＋38元多800點積分加碼優惠。「女神專屬寵愛 白色情人節限時閃購」專案不含早餐，每日限量10間、每人限訂2間。

「女神專屬寵愛白色情人節限時閃購」，訂房時間：12日到14日，入住日期17日到6月30日，高級客房升等：「高級客房1大床」只要3888元，再直接免費升級「高級客房2大床」；親子歡樂假期：親子開放式套房8888元。

適用條件平日周日至周五限定，周六連續假日4月3日、4月4日、5月30日不適用。訂房方式：IHG官網/ IHG APP；限時優惠專案不可取消、修改訂單；訂房連結：https://reurl.cc/M6nA7W

明天是白色情人節，今天3月13日（農曆2月14日），是「1314（諧音一生一生）」吉祥日子，嘉義福容voco酒店推出「白色情人節閃購」優惠。圖／嘉義福容voco酒店提供
明天是白色情人節，今天3月13日（農曆2月14日），是「1314（諧音一生一生）」吉祥日子，嘉義福容voco酒店推出「白色情人節閃購」優惠。圖／嘉義福容voco酒店提供
明天是白色情人節，今天3月13日（農曆2月14日），是「1314（諧音一生一生）」吉祥日子，嘉義福容voco酒店推出「白色情人節閃購」優惠。圖／嘉義福容voco酒店提供
明天是白色情人節，今天3月13日（農曆2月14日），是「1314（諧音一生一生）」吉祥日子，嘉義福容voco酒店推出「白色情人節閃購」優惠。圖／嘉義福容voco酒店提供

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