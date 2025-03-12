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大金空調節能再升級 獨家AI智能診斷 購機最高省1.2萬

聯合報／ 記者黃筱晴／專題即時報導
2025日本大金空調新商品發表會啟動儀式（左起）全球戰略本部大金工業泰國公司取締役會長新明憲、執行役員上原章司、和泰大金會長蘇一仲、本部長大森淳一、和泰大金董事長王玄郎。記者沈昱嘉／攝影
2025日本大金空調新商品發表會啟動儀式（左起）全球戰略本部大金工業泰國公司取締役會長新明憲、執行役員上原章司、和泰大金會長蘇一仲、本部長大森淳一、和泰大金董事長王玄郎。記者沈昱嘉／攝影

大金空調創業逾百年，秉持「大金標準」，以卓越技術與精密研發引領全球空調產業。導入智慧節能技術，提供高效環保的冷暖體驗，並獨家搭載「AI智能診斷功能」，透過遙控器顯示故障碼，提升維修效率。

2025年大金推出全新家用與商用空調產品，涵蓋空調系統、冰水系統、冷凍冷藏及智能控制4大領域。一對一Z系列家用變頻空調橫綱、大關、豪菁系列全面升級CSPF能效，TOP AIR商用變頻空調、VRV R區控式系統空調及MC655ASCT空氣清淨機，皆符合最新能效標準，提升智慧控制與舒適度，帶來嶄新體驗。

和泰大金會長蘇一仲表示，2025年將以「大金標準」聚焦3策略，包括強化空調本業、擴大低溫冷藏新事業，以及透過3A標準貫徹感動服務。以創新技術與環保理念，提供智慧高效的空調解決方案，滿足家庭、商業及大型建築需求，助力全球實現節能舒適生活。

家用變頻空調系列全面超越國家新一級能效

橫綱Z系列機種齊全，能力等級2.2kW至9.0kW，搭載除臭濾網與日本最先進閃流放電技術，可去除99.9%過敏原、細菌與病毒。獨家防霉運轉功能，自動乾燥內部熱交換器與氣流通道，防止發霉與異味產生。同時具備廣域運轉範圍，暖房可在-15℃以上正常運行，適應極端氣候。

大關Z系列採用全新康達面板設計，運用航太科技創造廣域氣流模式，避免直吹人體，使室內溫度均勻穩定。「遙控器0.5度」精密控溫，提供最適宜的舒適體驗。

豪菁Z系列專為小宅設計，搭載直流變頻技術與R32冷媒，高效節能。全新銀色鏡面面板設計，時尚簡約，完美融入居家風格。而多聯Z系列為全新家用一對多系列室外機，同樣超越國家新一級能效，可連接豪菁Z系列室內機，提供更靈活的組合與高效運行系統，實現更智慧的空調解決方案。

空氣清淨機新品 雙重閃流、雙倍除菌

全新MC655ASCT空氣清淨機，搭載HEPA靜電濾網，可過濾99.97%的PM0.3懸浮微粒，並透過脫臭濾網吸附與分解異味。內建雙重閃流放電技術，加倍分解有害氣體、異味及濾網上的細菌。搭配「DAIKIN Eye」智能感應技術，以燈光顯示PM2.5濃度與室內溫濕度，空氣品質一目了然。搭配D Mobile App，手機即可遠端操控，確保居家環境隨時清新。

即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調一對一到一對四系列機型，一對一機種最高現折3,000元，一對多機種可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅最高每組2,000元，等於最高可省12,000元。

（左起）大金空調代言人蘇小軒與會長蘇一仲攜手參加2025日本大金空調新商品發表會。圖／大金空調提供
（左起）大金空調代言人蘇小軒與會長蘇一仲攜手參加2025日本大金空調新商品發表會。圖／大金空調提供
大金空調一對一Z系列家用變頻空調新品橫綱、大關、豪菁系列全面超越國家新一級能效。記者沈昱嘉／攝影
大金空調一對一Z系列家用變頻空調新品橫綱、大關、豪菁系列全面超越國家新一級能效。記者沈昱嘉／攝影
大金全新MC655ASCT空氣清淨機搭配D Mobile App，手機即可遠端操控，確保居家環境隨時清新。記者沈昱嘉／攝影
大金全新MC655ASCT空氣清淨機搭配D Mobile App，手機即可遠端操控，確保居家環境隨時清新。記者沈昱嘉／攝影
橫綱Z系列搭載除臭濾網與日本最先進閃流放電技術，可去除99.9%過敏原、細菌與病毒。圖／大金空調提供
橫綱Z系列搭載除臭濾網與日本最先進閃流放電技術，可去除99.9%過敏原、細菌與病毒。圖／大金空調提供

現金回饋 空氣清淨機

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