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免費吃鍋一整年！嚮辣更名「向辣」滿千再折百
王品集團旗下「嚮辣和牛麻辣鍋」即日起更名為「向辣」，台北西門店、台北松江店、台中五權西店同步更新菜單，主打和牛海鮮吃到飽、套餐798元起，還有期間限定首創的草莓麻薯辣妹文字燒、大苑子獨家聯名蜜桃蘋果冰沙、8種口味的Haagen-Dazs冰淇淋及霜淇淋等小點。
此外，「向辣」同步邀請知名網紅美麗本人、泰國娘娘，發起地表最強「飽餵戰」投票活動，即日起到4月30日期間到全台3家門店、消費798元以上套餐，並參加投票活動，還有機會抽中總價值破萬元套餐券，最大獎為招待一整年免費嗑「向辣」（12張798元冠軍和牛嚮套餐券）。活動期間，到店用餐出示FB/IG的活動畫面，還可享滿千現折百元優惠。
業者表示，品牌創立三年多，廣受麻辣鍋愛好者喜愛，熱門時段一位難求，今年更名為「向辣」，希望提升品牌辨識度，並強化一路向辣、麻辣鍋吃到飽印象。
「向辣」主打和牛海鮮吃到飽798元，及全台首創和牛紅金雙鍋湯底，且能吃到澳洲冠軍純血和牛，強調「吃2盤和牛肉就回本」，滿足消費者對高CP值的追求。
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