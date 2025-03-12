快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

聽新聞
0:00 / 0:00

免費吃鍋一整年！嚮辣更名「向辣」滿千再折百

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
全台向辣升級菜單，主打和牛海鮮吃到飽套餐798元起。圖/王品提供
全台向辣升級菜單，主打和牛海鮮吃到飽套餐798元起。圖/王品提供

王品集團旗下「嚮辣和牛麻辣鍋」即日起更名為「向辣」，台北西門店、台北松江店、台中五權西店同步更新菜單，主打和牛海鮮吃到飽套餐798元起，還有期間限定首創的草莓麻薯辣妹文字燒、大苑子獨家聯名蜜桃蘋果冰沙、8種口味的Haagen-Dazs冰淇淋及霜淇淋等小點。

此外，「向辣」同步邀請知名網紅美麗本人、泰國娘娘，發起地表最強「飽餵戰」投票活動，即日起到4月30日期間到全台3家門店、消費798元以上套餐，並參加投票活動，還有機會抽中總價值破萬元套餐券，最大獎為招待一整年免費嗑「向辣」（12張798元冠軍和牛嚮套餐券）。活動期間，到店用餐出示FB/IG的活動畫面，還可享滿千現折百元優惠。

業者表示，品牌創立三年多，廣受麻辣鍋愛好者喜愛，熱門時段一位難求，今年更名為「向辣」，希望提升品牌辨識度，並強化一路向辣、麻辣鍋吃到飽印象。

「向辣」主打和牛海鮮吃到飽798元，及全台首創和牛紅金雙鍋湯底，且能吃到澳洲冠軍純血和牛，強調「吃2盤和牛肉就回本」，滿足消費者對高CP值的追求。

限定草莓麻薯辣妹文字燒、大苑子蜜桃蘋果冰沙、多種口味霜淇淋，並提供逾150種食材自助吧無限吃到飽。圖/王品提供
限定草莓麻薯辣妹文字燒、大苑子蜜桃蘋果冰沙、多種口味霜淇淋，並提供逾150種食材自助吧無限吃到飽。圖/王品提供

吃到飽 套餐 投票

延伸閱讀

名字有「ㄧㄡˋ」免費升級！和牛涮、聚「柚香鍋」上桌

食藥署擬開放日本「全齡牛」進口 專家說出日屠宰現況

晚餐吃到飽免900！最平價老字號飯店Buffet「日本文化節」快閃 吃爆「現煎干貝、和牛漢堡排」 再爽嗑最經典「現切烤牛肉」

男大生吃麻辣鍋前「喝牛奶」護胃…半夜胸痛！醫搖頭：食道燒出4個洞

相關新聞

免費吃鍋一整年！嚮辣更名「向辣」滿千再折百

王品集團旗下「嚮辣和牛麻辣鍋」即日起更名為「向辣」，台北西門店、台北松江店、台中五權西店同步更新菜單，主打和牛海鮮吃到飽...

連續4年蟬聯米其林1星 「T+T」本季端出什麼神作？

人為什麼要吃Fine Dining？在自2021年起、連續4年蟬聯《米其林指南》一星肯定的「T+T」最新一季菜單中，我找...

「50 Best Discovery」公布全球最新榜單 台北A餐廳、Zea入列

由「50 Best」所創建的數位指南「50 Best Discovery」公布最新榜單，全球共有240 多家餐廳、100...

全球唯一！米其林三星中餐廳「茶禪華」3月客座晶華

晶華酒店開春首場客座主廚活動，就拋下威力強大的美食震撼彈。經過近3年的溝通與協調，請來日本廚壇擁有傳奇地位的米其林三星中...

台中首間頂級天婦羅登場！「龍富」吃得到在地台灣味

隨著料理多元化，台灣近年興起頂級天婦羅熱潮，讓越來越多饕客感受到天婦羅的獨特魅力。全新登場的「龍富天婦羅」，將東港明蝦、...

「台北國際酒展」200元門票限時免費索取！4大酒種、640個攤位超盛大還有試飲活動

2024台北國際酒展即將盛大登場！本屆酒展首次進駐南港展覽館2館，於11月15日至18日展開一連四天的精彩活動。本屆展會聚焦葡萄酒、威士忌、日本酒及精釀啤酒四大酒種，為愛酒人士帶來年度不可錯過的盛宴。現在限時免費提供市價200元的門票，索票活動於11月14日23:59截止，喜愛美酒的朋友千萬別錯過這次機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。