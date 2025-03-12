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隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克將外帶杯款換上櫻花紛飛的視覺設計。圖/星巴克提供
星巴克將外帶杯款換上櫻花紛飛的視覺設計。圖/星巴克提供

很多人喜歡喝咖啡，每天都必須來一杯，是不可或缺的精神糧食。其中連鎖咖啡廳星巴克相當人氣，每當有優惠時更是人潮湧入。最近有網友發現了JCB信用卡的「隱藏優惠」，直呼「太讚了吧現在才知道」。

網友在社群平台「threads」發文分享，原來JCB卡一直有星巴克飲料半價優惠，而且一年有三杯額度，驚嘆「太讚了吧現在才知道」。

根據JCB官網內容指出，凡持有台灣各發卡機構發行之JCB晶緻等級以上信用卡或簽帳卡之持卡人，透過活動登錄網頁登錄成功並取得「星巴克指定飲品半價優惠序號」後，於序號有效期間內持該序號至星巴克門市消費，並使用與登錄之卡號相同的實體JCB卡結帳，即可享用半價優惠。

要特別注意的是，活動從今年1月1日起改為每月登錄制，當月1日10:30起開放當月登錄，每月皆重新開放登錄。每卡每月限登錄一次，每年限登錄三次。活動期間是1月1日起至12月31日為止，並且有指定飲品，最便宜的大杯美式咖啡一杯只需57元。

JCB 星巴克

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