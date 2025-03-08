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1顆不用2元！好市多「1人氣水餃」特價 會員手刀囤貨：CP值破表

聯合新聞網／ 綜合報導
水餃示意圖。 圖／ingimage
水餃示意圖。 圖／ingimage

美式連鎖賣場好市多好物眾多，又加上常有優惠折扣，常吸引顧客上門。最近一款人氣水餃正在特價，平均一顆不用2塊錢，不少網友直呼「CP值破表」。

網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出優惠，這款超人氣商品為「奇美冷凍高麗菜豬肉熟水餃」，一包裡面有150顆，原價是349元，特價為269元，等於一顆水餃只要1.79元，不到2元，CP值超高。原PO也表示「用煎的最好吃」。

「奇美冷凍高麗菜豬肉熟水餃」，一包裡面有150顆，原價是349元，特價為269元，等於一顆水餃只要1.79元，不到2元，CP值超高。圖／取自Costco好市多商品經驗老實說
「奇美冷凍高麗菜豬肉熟水餃」，一包裡面有150顆，原價是349元，特價為269元，等於一顆水餃只要1.79元，不到2元，CP值超高。圖／取自Costco好市多商品經驗老實說

此文一出，不少愛好者也留言「好吃，平常都全聯買，終於等到它特價了」、「以這個價位，還不錯吃」、「CP值破表， 煎煮炒炸，都好吃。 別嫌它的內餡內容了⋯一個餃1塊多，養活全台灣都行。」、「這個CP值算好市多前幾名高的了吧，很常補貨啊」、「CP值高冰箱冷凍不可缺它呦」。

但也有人認為，「裡面的餡料很難吃，不會回購」、「便宜尚可，沒有非常好吃，但划算」、「看起來各半好不好吃⋯我也考慮一下」、「唯一只能用煎的，不然其他會吃得很痛苦」、「超級難吃」、「普通的口味，吃便宜可買」。

美式賣場好市多。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。示意圖／聯合報系資料照

好市多 水餃

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