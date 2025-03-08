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全聯「神級冰品」特價199元！婆媽瘋搶購：1口味超熱門

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照
全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照

全聯福利中心因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯發現「哈根達斯」冰淇淋正在特價，每桶只要199元，還會額外送50元折價券。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯發現哈根達斯冰淇淋又開始特價了，大讚「要囤貨的趁現在，早買早選口味，這次有開心果口味！」。從照片上可以發現，特價期間為3月6日至18日，一桶只要199元，還會額外贈送50元折價券。

貼文一出後，多數網友都表示「雖然變冷又下大雨，我還是今天一早就去買了」、「明天囤一波」、「再來去補貨」、「就是要特價的時候囤」、「看到特價好心動，可是天氣好冷」、「有效期限從5月到明年2月都有，買之前看一下底部」。

此外，也有不少網友推薦冰淇淋口味，指出「開心果回歸！超好吃」、「開心果口味超推」、「超愛抹茶，必買」、「草莓起司好吃」、「蘭姆葡萄」、「抹茶好吃喔！每年都買這款跟夏威夷果」。

冰淇淋

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