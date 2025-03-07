新北女力運動Party3月8日登場 來運動中心、博物館享優惠

歡慶38婦女節，新北市政府推出多項專屬女性優惠系列活動，如國民運動中心部分課程女性免費體驗及優惠時段，各圖書館串聯辦理書展「溫柔的力量-女力崛起」及影友會。而在婦女節當天上午將在三重空軍一村打造一場女性朋友的運動健康PARTY「women尚勇 女力動滋動」活動。

社會局表示，新北市「women尚勇 女力動滋動」活動於3月8日上午10點至12點30分在三重空軍一村登場，除了有精采女力展演、運動攤位體驗，民眾如領有「闖關暨摸彩券」皆可獲得好禮，若再至5個攤位參與體驗並完成任務者，可加碼參加摸彩活動，獎品有Garmin手錶、多功能電烤盤、電風扇、電烤箱及多項運動健身用品，邀請婦女朋友及民眾踴躍參與。

另外，全新北市18座國民運動中心，除設有女性友善空間、專屬課程及運動日外，部分運動中心也於婦女節前後接續推出女性免費體驗課程，如淡水中心3月8日提供免費有氧課程、板樹體育館3月8日提供免費空中瑜珈課程，另土城、三重及蘆洲中心也有體驗活動。

社會局表示，此外也鼓勵女性朋友趁著假日外出走走放鬆休息，新北市十三行博物館推出3月8日憑票根或收據可至13 CAFÉ兌換八里柚子茶、淡水古蹟博物館也推出3月份自營文創商品9折優惠等，詳細資訊可查詢新北市政府社會局網頁。