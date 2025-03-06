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拿坡里炸雞桶、大披薩通通210元！1997出生壽星「可樂1元」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「拿坡里披薩.炸雞」28歲生日慶，推出披薩、炸雞相關優惠。三商餐飲/提供
「拿坡里披薩.炸雞」28歲生日慶，推出披薩、炸雞相關優惠。三商餐飲/提供

1997年創立的連鎖披薩「拿坡里」為慶祝週年，限時推出大披薩210元、5塊炸雞210元的限定優惠，另外還有同年壽星專屬優惠。來自日本的飯丸「京都御握丸 ONIMARU」近期開設台灣二號店，活動期間消費滿額，則有機會抽中名古屋來回機票。

拿坡里為慶祝28歲生日，即日起至3月19日，外帶/內用大披薩，原價390元，特價210元；外帶/內用5塊炸雞原價325元，特價210元。除此之外，即日起至3月8日，凡出生年份為1997年（民國86年），點購大披薩或5塊炸雞，憑身份證件，即可1元加購1.25L飲料一瓶。

來自日本的「京都御握丸 ONIMARU」，繼去年6月登台以來，限於內湖開設台灣2號店，店內推出「極厚切玉子燒」、「蛋沙拉雞肉天婦羅」等兩款限定烤御握丸。為慶祝新店登場，5月31日前，凡於長春一號店或內湖二號店，單筆消費滿300元，即可抽星宇航空日本名古屋來回機票1張，還可至日本門市兌換任一口味飯丸及味噌湯各一份。

「京都御握丸 ONIMARU」主打口味多元的日式飯丸。圖／京都御握丸 ONIMARU提供
「京都御握丸 ONIMARU」主打口味多元的日式飯丸。圖／京都御握丸 ONIMARU提供

披薩

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