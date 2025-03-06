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全聯「全電商」女神節天天搶券享8.3折 春日玫瑰花瓣甜點新品太浪漫
迎接38婦女節，全聯「全電商」祭出眾多美妝保養、小家電、鍋具、寢具等夢幻單品下殺最低買1送1優惠，滿額再享折扣，即日起至3月10日，全電商使用PX Pay/全支付付款，單筆消費折後滿1,500元加碼送1,000福利點。3月8日當天1日限定，單筆消費滿1,380元折138元；12:00～12:59限時快閃，單筆折後消費滿千加送888福利點，每時段單卡回饋上限8,880點。
活動期間早鳥、夜貓族優惠也別錯過，每天早上10:00開搶「83折神券」，單筆消費滿1,380元即享8.3折優惠，最高折888元，每日每名會員限領1次，每日限量138份；晚間8點至10點下單，單筆消費滿1,000元享8.8折優惠，最高折380元，每會員每天限折抵使用6次。
全聯、大潤發也預告3月7日至3月20日推出春遊祭祖優惠，包括清明限定的潤餅皮、充滿浪漫情懷的玫瑰風味甜點、春茶飲品和拜拜用全雞等，張羅祭拜、野餐相關用品，一站滿足；大潤發則是推出各式手作鮮食商品，除了XO醬海鮮炒麵、三杯雞腿便當、泰式椒麻雞塊便當3款美味鮮食新品外，還有餡餅、烤雞、烘焙點心等，另外拜拜必備堅果、餅乾量販包等，搭配品牌活動，滿額就享現折優惠。
春日賞花野餐準備玫瑰風味甜點就能輕鬆打造夢幻春季氛圍，全聯「春日甜點季」採用屏東在地小農有機玫瑰花瓣製成的玫瑰花瓣醬，打造6款浪漫新品，其中「We Sweet玫瑰草莓慕斯蛋糕」、「We Sweet玫瑰雙餡銅鑼燒」、「We Sweet草莓玫瑰長條蛋糕」、「READ BREAD玫瑰奶霜鬆餅」全都融入玫瑰清香與甜蜜草莓打造春日新風味；另外還有「We Sweet香橙櫻花布蕾」、「We Sweet繽紛馬卡龍」，讓人視覺、味覺都甜蜜。
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