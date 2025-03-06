快訊

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

中國留英博士下藥性侵，受害者恐超過50人

聽新聞
0:00 / 0:00

萌翻天！午後の紅茶送Miffy週邊 限量開搶、贈完為止

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
午後の紅茶迎接麒麟月，攜手米飛兔推出超Ｑ療癒週邊，收納包與馬克杯可愛加持，陪你開啟幸福午後時光。圖／台灣麒麟提供
午後の紅茶迎接麒麟月，攜手米飛兔推出超Ｑ療癒週邊，收納包與馬克杯可愛加持，陪你開啟幸福午後時光。圖／台灣麒麟提供

一年一度的麒麟月正式開跑，這次台灣麒麟（KIRIN）特別攜手超萌「米飛兔（Miffy）」，推出一系列療癒的限定週邊，陪伴大家度過最愜意春日時光。自即日起至4月1日，凡於全台7-ELEVEN購買午後の紅茶，即可獲得限量「Miffy大頭造型收納包」或「Miffy立體公仔馬克杯」，用最可愛的儀式感點綴日常。

活動期間凡於7-ELEVEN全台門市購買午後の紅茶全系列（奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶、無糖紅茶、皇家奶茶）任選6瓶，即可獲得限量「Ｍiffy大頭造型收納包」或「Ｍiffy立體公仔馬克杯」。今年春天，不論是想和好友一起享受戶外陽光，還是獨享午後悠閒時光，午後の紅茶都為你準備了最暖心的陪伴。

「Miffy大頭造型收納包」有「Miffy款」與「Boris」款兩款，「Ｍiffy立體公仔馬克杯」則有「大頭款」與「撐臉款」兩款，贈品以門市現場提供為主，數量有限，贈完為止。詳細活動辦法依台灣麒麟公告為準。

奶茶 收納

延伸閱讀

深夜傳爆炸聲！台中第五市場大火 名店太空紅茶、樂群早點8店遭燒毀

2國中生看電影破千元？疑遭加收餐飲錢 台中市府說話了

狂賀台灣英雄！ 中華隊晉級「手搖飲、咖啡優惠」買1送1、第二杯半價一次看

7-ELEVEN推「Miffy 70週年紀念」快閃購、集點活動！近30款周邊　「TOP5必搶單品」搶先曝光

相關新聞

萌翻天！午後の紅茶送Miffy週邊 限量開搶、贈完為止

一年一度的麒麟月正式開跑，這次台灣麒麟（KIRIN）特別攜手超萌「米飛兔（Miffy）」，推出一系列療癒的限定週邊，陪伴...

穿網襪吃王品1折！燒肉吃到飽80元、燒肉套餐現省1708

王品集團旗下「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」首度舉辦肉慾節，活動期間消費者穿著「黑色網襪...

eTag停車扣繳用戶綁定uTagGo會員 旅日消費最高回饋25%

日本長年蟬聯台灣人最愛旅遊國家，遠通電收攜手子公司遠創智慧推出全新「旅日必備」優惠，uTagGo會員綁定「eTag自動儲...

拿坡里披薩・炸雞生日慶！推超值優惠 1997年出生再加碼

拿坡里生日慶，28歲生日盛宴限時超值優惠，自2025年3月6日起至2025年3月19日，外帶/內用大披薩原價390元，特...

王品集團首度舉辦肉慾節 火熱開烤 穿網襪1折嗑燒肉

王品集團三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」首度舉辦肉慾節，即日起至4月30日平...

BREEZEONLINE女神節 獻給女生千款精品、美妝優惠1折起

38國際婦女節即將到來，BREEZEONLINE今年特別準備屬給女生們的特賣會，今年活動匯聚上千款國際精品、精緻配件、美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。