萌翻天！午後の紅茶送Miffy週邊 限量開搶、贈完為止

一年一度的麒麟月正式開跑，這次台灣麒麟（KIRIN）特別攜手超萌「米飛兔（Miffy）」，推出一系列療癒的限定週邊，陪伴大家度過最愜意春日時光。自即日起至4月1日，凡於全台7-ELEVEN購買午後の紅茶，即可獲得限量「Miffy大頭造型收納包」或「Miffy立體公仔馬克杯」，用最可愛的儀式感點綴日常。

活動期間凡於7-ELEVEN全台門市購買午後の紅茶全系列（奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶、無糖紅茶、皇家奶茶）任選6瓶，即可獲得限量「Ｍiffy大頭造型收納包」或「Ｍiffy立體公仔馬克杯」。今年春天，不論是想和好友一起享受戶外陽光，還是獨享午後悠閒時光，午後の紅茶都為你準備了最暖心的陪伴。

「Miffy大頭造型收納包」有「Miffy款」與「Boris」款兩款，「Ｍiffy立體公仔馬克杯」則有「大頭款」與「撐臉款」兩款，贈品以門市現場提供為主，數量有限，贈完為止。詳細活動辦法依台灣麒麟公告為準。