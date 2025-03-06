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穿網襪吃王品1折！燒肉吃到飽80元、燒肉套餐現省1708

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
憑贈菜券到「金咕」消費指定方案，可兌換「澳洲霜降和牛」一份。圖／王品提供
憑贈菜券到「金咕」消費指定方案，可兌換「澳洲霜降和牛」一份。圖／王品提供

王品集團旗下「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」首度舉辦肉慾節，活動期間消費者穿著「黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物」到門店開烤，就享指定套餐1折優惠，最高現省1,708元，或是燒肉吃到飽一人80元。

即日起至4月30日平日期間，消費者穿黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物（例：黑色網狀收納籃／提袋／網球拍等），2人著指定裝束到「Oh my!原燒」消費「肋眼牛雙人套餐」，原價1,898元，一折價190元。至「金咕」消費「金咕棒 牛豬雙人套餐」，原價1,398元，一折價140元。至於「肉次方」點購「798元進擊の肉套餐」，同桌有幾名消費者符合資格，就有幾人可享一折優惠價。（肉次方、金咕每店每日限額10名、Oh my!原燒限額6名，皆須提前電話訂位）。

瘋美食會員和品牌LINE好友於4月底前，至「Oh my!原燒」、「肉次方」和「金咕」出示瘋美食票券或官方LINE優惠票券搭配活動截圖，Oh my!原燒的肋眼牛／澳洲和牛雙人套餐、金咕的「金咕棒／金大發 雙人／三人套餐」和肉次方798元以上的套餐即享88折優惠，每張票券限使用1客。

另外4月底前內用消費達指定條件，可憑券兌換極品和牛。Oh my!原燒消費1客雙人套餐或2客單人套餐，可兌換「澳洲和牛雪花」1份。2人同行肉次方消費798元套餐，可品嘗「日本A5和牛」。到金咕消費1客雙人套餐，就招待「澳洲霜降和牛」。

「Oh my!原燒」針對會員，提供「肋眼牛／澳洲和牛雙人套餐」88折優惠。圖／王品提供
「Oh my!原燒」針對會員，提供「肋眼牛／澳洲和牛雙人套餐」88折優惠。圖／王品提供
符合條件者至「肉次方 燒肉放題」，可用1折價享用「798元進擊の肉套餐」。圖／王品提供
符合條件者至「肉次方 燒肉放題」，可用1折價享用「798元進擊の肉套餐」。圖／王品提供

套餐 澳洲 黑色

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