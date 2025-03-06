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eTag停車扣繳用戶綁定uTagGo會員 旅日消費最高回饋25%

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
uTagGo會員於日本最大租車平台TOCOO!享高達23%獨家折扣及日本「ETC」吃到飽，以固定費用安心暢行日本全國高速公路。圖／遠通提供
uTagGo會員於日本最大租車平台TOCOO!享高達23%獨家折扣及日本「ETC」吃到飽，以固定費用安心暢行日本全國高速公路。圖／遠通提供

日本長年蟬聯台灣人最愛旅遊國家，遠通電收攜手子公司遠創智慧推出全新「旅日必備」優惠，uTagGo會員綁定「eTag自動儲值」和「eTag停車扣繳」服務，在BicCamera消費1萬日圓可享最高25%回饋，在全日本最大租車平台TOCOO! 也有現折8%的獨家優惠。

根據交通部觀光署統計，2024年截至11月，台灣赴日旅遊人數已突破552.3萬，遠超中國大陸的354.3萬人次，隨著櫻花季與大阪萬博即將登場，旅日人潮可望再創高峰，為此，遠通電收特別推出「旅日必備」優惠。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，綁定「eTag停車扣繳」服務的uTagGo App會員，於BicCamera購買家電結帳1萬日圓以上，使用App「旅日必備」專區條碼，除可享最高17%優惠（10%免稅+7%折扣），另外，「減碳車幣」1元等於新台幣1元，可折抵國道通行費或停車費。

遠通電收說，200元「減碳車幣」獨家優惠至5月底，每月限額100名、每會員限回饋一次，回饋資格依登錄順序提供，後續將視活動熱度延長及調整名額；若尚未加辦「eTag停車扣繳」的uTagGo會員，結帳時掃描App「旅日專區」條碼，也可享有最高10%（免稅），加7%（家電類）或藥妝（5%）的基本回饋。

另外，自駕遊日風氣盛行，許耀勳說，uTagGo會員於每日可提供約10萬輛租車庫存的日本最大租車平台TOCOO!，結帳時輸入專屬折扣碼 「UTAGGO」，即可享TOYOTA、NIPPON、Budget、Orix、NISSAN、Honda等多家熱門日本租車公司現折8%優惠，可合併早鳥優惠15%，享高達23%折扣且名額無上限。

TOCOO!另提供日本「ETC」獨家方案高速公路吃到飽，以固定費用安心暢行日本全國高速公路，讓鎖定探索長途自駕遊的車主，有各種實惠的選擇，大幅縮短移動時間。

許耀勳說，疫後數位服務需求激增，遠通電收與遠創智慧從零接觸的「eTag停車扣繳」服務出發，目前停車會員已達180萬，合作停車場更於今年2月正式突破2300場，並可自動代扣全台路邊停車費，節省民眾停車繳費時間、更不會再逾期或忘繳。

此外，uTagGo App優惠專區更集結超過千家特約合作商家，提供「食、宿、遊、購、行」等多元優惠，全面提升消費者的數位生活體驗，讓eTag不僅是行車夥伴，更成為旅遊好幫手。

BicCamera 店鋪使用 uTagGo 專屬條碼結帳，並「登錄領收証」加碼回饋「減碳車幣」。手機為示意情境。圖／遠通提供
BicCamera 店鋪使用 uTagGo 專屬條碼結帳，並「登錄領收証」加碼回饋「減碳車幣」。手機為示意情境。圖／遠通提供

eTag 折扣 日本

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