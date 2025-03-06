拿坡里披薩・炸雞生日慶！推超值優惠 1997年出生再加碼

拿坡里生日慶，28歲生日盛宴限時超值優惠，自2025年3月6日起至2025年3月19日，外帶/內用大披薩原價390元，特價210元；外帶/內用5塊炸雞原價325元，特價210元。特別加碼限時活動於3月6日-3月8日登場，凡出生年份為1997年或民國86年，點購大披薩或五塊炸雞，憑身份證件，即可1元加購1.25L飲料一瓶。三商餐飲表示，1997年不僅是拿坡里創立的年份，也是許多人的誕生年，這份美好值得共同慶祝。

3月6日至3月19日，「拿坡里披薩.炸雞」舉辦生日慶，外帶/內用大披薩或5塊炸雞只要210元，提供最佳口感的披薩，且口味任選；招牌炸雞選用國產雞肉，鮮嫩多汁、酥脆可口，讓人吮指回味。「拿坡里披薩・炸雞」與 1997 年出生的壽星們相約在這個春暖花開的 3 月，一起大口吃披薩、大口咬炸雞，壽星同樂即可1元加購1.25L 飲料一瓶。