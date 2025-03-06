王品集團首度舉辦肉慾節 火熱開烤 穿網襪1折嗑燒肉

王品集團三大燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方 燒肉放題」和「金咕韓式原塊烤肉」首度舉辦肉慾節，即日起至4月30日平日期間，消費者穿著黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物到門店開烤，就享指定套餐1折優惠，肉次方與金咕每店每日限額10名、Oh my!原燒限額6名，皆須提前電話訂位。4月底前，憑瘋美食會員或品牌LINE好友票券加上活動宣傳截圖，可用88折爽吃限定套餐。

追肉男女大膽穿，三大燒肉就給1折優惠，即日起至4月30日平日期間，消費者穿黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物（例：黑色網狀收納籃／提袋／網球拍等），2人著指定裝束到「Oh my!原燒」可用190元大啖原價1,898元的「肋眼牛雙人套餐」，在專人代烤的「金咕」能以140元吃到原價1,398元的「金咕棒 牛豬雙人套餐」。「肉次方」同桌有幾名消費者符合dress code，就有幾名能以1折價享用「798元進擊の肉套餐」，為聚餐增添話題趣味。

沒搶到1折優惠別擔心，瘋美食會員和品牌LINE好友4月底前，到3燒肉品牌出示瘋美食票券或官方LINE優惠票券搭配活動截圖，Oh my!原燒的肋眼牛／澳洲和牛雙人套餐、金咕的「金咕棒／金大發 雙人／三人套餐」和肉次方798元以上的套餐即享88折優惠，每張票券限使用1客，讓精打細算的追肉族恣意享受聚餐。

活動期間使用瘋美食完成結帳，三品牌再霸氣派發和牛贈菜券，4月底前內用消費達指定條件，可憑券兌換極品和牛。Oh my!原燒消費1客雙人套餐或2客單人套餐，可兌換澳洲和牛雪花1份。2人同行肉次方消費798元套餐，可品嘗到日本A5和牛。到金咕消費1客雙人套餐，就招待澳洲霜降和牛，用華麗的和牛陣容回饋忠實的追肉粉絲。