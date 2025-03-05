BREEZEONLINE女神節 獻給女生千款精品、美妝優惠1折起

38國際婦女節即將到來，BREEZEONLINE今年特別準備屬給女生們的特賣會，今年活動匯聚上千款國際精品、精緻配件、美妝保養及品味好物，除了有1至7折優惠外，輸入折扣碼還可再享最高8.5折優惠。

BREEZEONLINE女神節集結眾多品牌，特別推出CHANEL、LOEWE包款配件全新上架，此外還有BALLY、SHIATZY CHEN多款時尚新品限時2折起，讓精品愛好者以超值價格入手心儀單品。

針對美妝迷，推出10/10 HOPE旗下品牌熱銷禮盒，享7.9折起獨家優惠；NESPRESSO也推出BREEZEONLINE獨家活動，購入咖啡機就贈法國星級主廚聯名限量款巧克力。

其他主打商品有Apple AirPods Pro 2、alexanderwang、VÖODÖOMÖI好魔旗艦旅行組、PIBU PIBU溫和柔敏潤澤沐浴組等，其中Apple AirPods Pro 2為開春全新優惠；VÖODÖOMÖI好魔旗艦旅行組，BREEZEONLINE獨家下殺4.7折，全系列天然無酒精與防腐劑，適合肌膚敏感者使用；PIBU PIBU溫和柔敏潤澤沐浴組，為限定優惠商品，可以舒緩因乾燥或季節變化的脆弱肌膚。