國際早餐日 7-ELEVEN咖啡買8送8 全家沈早系列組合價59元

迎接3月18日國際早餐日，超商推出各種早餐組合優惠，讓大家吃得營養、多變化，同時還可以省荷包。

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即日起推出上百組人氣早餐「超值組合」，精選指定三明治、麵包、御飯糰、熱壓土司、漢堡等超過130種主食可搭配指定飲料、CITY CAFE等飲品享39元至95元超值價，其中特別加強65至95元價格帶的商品種類，包含飯糰、握便當、漢堡、飯捲等超過百款主食，並提供多元的飲料組合，搭配飲料百元內就能吃得營養又飽足。

3月18日前更特別推出「菠蘿派對」指定商品第2件省10元活動，主打商品「愛餡大亨-爆漿菠蘿」使用日本直輸原料打造正宗日式菠蘿口感。還有全新開發的「統一麵包丹麥菠蘿可頌」與「統一麵包鹽奶油菠蘿夾心」為早餐時光增添美味驚喜。3月16日至3月22日線上則有「OPENPOINT行動隨時取」指定三明治搭配CITY CAFE大杯拿鐵、美式組合優惠，每組最高現省92元，還有CITY CAFE特大厚乳拿鐵、特大濃萃美式買8送8等超殺組合。

限定23間門市販售的「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡新豆登場，3月5日至4月1日至限定門市可享內用手沖續杯半價優惠。另全台獨家首度引進4款義大利原裝進口咖啡膠囊， 3月5日至4月1日任選買1送1，在家吃早餐也能隨時享受順口香濃的義式咖啡。

全家便利商店

全家內部觀察，麵包、金飯糰、夯番薯、茶葉蛋、熱狗為店舖銷售的「早餐五霸」，即日起至3月18日國際早餐日當天推出「365種早餐組合天天吃」、「烘焙麵包全品項第2件6折」、「熱狗第2件6折」等三重好康，購買麵包、蛋糕、匠土司商品，享全品項第2件6折（不包含匠土司家庭號）；喜愛肉食的消費者，熱狗全品項第2件6折，購買熱狗升級「哈逗堡」更可享優惠價45元。此外，更有沈早俱樂部聯名的「海鹽花生可可三明治」、「草莓奶油三明治」及「蛋蛋嘉年華三明治」3款超人氣商品，以及「靜岡抹茶菠蘿」、「玄米抹茶麻吉麵包」與「抹茶蜜桃乳酪貝果」等多款烘焙新品，搭配指定飲品均享59元餐促優惠。

萊爾富

即日起至4月1日每日的上午6時至9時祭出限定優惠，時間內於門市購買任一飯糰或三明治搭配指定飲料，即享合購優惠價只要49元，最高可現省40元。首推穩居超商熱賣排行榜的夾心三角飯糰嘉義雞肉飯，近期除了將飯體升級外，更加入濃郁的蔥油拌飯提升香氣與口感，指定活動期間搭配光泉系列豆漿/米漿/無加糖鮮豆漿，合購優惠價只要49元，吃得飽足又營養。