先喝道「買1送1」限時1天！UG、OOO新品上市

連鎖手搖飲「UG」即日起推出期間限定隱藏版飲品「香橙果果系列」。其中「香橙果果十五茉」使用柳橙與UG獨有的三窨十五茉融合，喝的到飽滿果肉與茉莉花香，每杯75元。「香橙果果蜜香紅」則是柳橙與蜜香紅茶的搭配，擁有多層次的風味，每杯75元。

「先喝道」將於3月7日推出「糯烏龍系列」，選用烏龍茶菁搭配輕焙糯米香，透過傳統工法烘焙，令茶湯尾韻帶有淡淡糯米香與清新的烏龍茶韻，包括有「糯烏龍」、「糯烏龍拿鐵」，各為35、60元。同時先喝道也選用台灣百年老廠熬製的秘製冬瓜露，推出「冬瓜糯烏龍」與「冬瓜糯烏龍拿鐵」，各為39、65元。為慶祝新品上市，3月7日當天，全台「先喝道」門市購買「糯烏龍系列」任一飲品，即可享有「同品項買1送1」，每人限購二組四杯。

主打風格調飲的「ODD ONE OUT（OOO）」，以台灣經典伴手禮「鳳梨酥」、「烏龍茶」為主題，自3月7日起推出兩款「可以喝的鳳酥」。以土鳳梨酥為出發的「金萱土鳳梨酥奶蓋」，選用酸度較高、纖維較粗的開英土鳳梨，經冷壓榨汁萃取濃醇果香後，結合阿里山金萱，整體呈現酸甜果香與優雅茶韻。同時上層特製的奶酥奶蓋，呼應鳳梨酥外皮，同時也增添奶油香氣，每杯100元起。

另款「凍頂冬露鳳梨酥奶蓋」以傳統鳳梨酥為靈感，選用南投鹿谷凍頂烏龍，搭配與冬瓜糖磚一同熬煮的金鑽鳳梨果醬及冷壓鳳梨果汁，整體甜而不膩且口感綿密。上層同樣淋上特製奶酥奶蓋，每杯100元起。OOO活動期間並推出「我全都要！鳳梨酥盲盒」。盲盒內含傳統鳳梨酥與土鳳梨酥各一顆，單盒售價120元，搭配任一飲品加購價99元。