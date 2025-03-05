LADY M「4片蛋糕999」！辻利茶舗「櫻花千層」限定登場

為了向每一位女性致敬，LADY M特別推出3月8日國際婦女節限定優惠。3月8日當日，內用同行顧客含女性，即享整桌免服務費；針對女性顧客，外帶可享「任選4片蛋糕999元」限定優惠，每人限購1組（品項限280元以內，超過可補差價）。除此之外，LADY M「茉莉金桔千層蛋糕」、「焙茶千層蛋糕」也自本月重新回歸，即日起開放官網預購。

春季到來，「辻利茶舗」自3月6日至4月27日期間，全新推出「春莓櫻花千層」，使用20層手工餅皮夾入鹹甜細緻的櫻花鮮奶油，再搭配酸甜莓果醬、香緹鮮奶油與櫻花鮮奶油，並以莓果碎粒與櫻花點綴，6吋原價1750元，優惠價1,699元，單片250元。