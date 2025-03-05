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LADY M「4片蛋糕999」！辻利茶舗「櫻花千層」限定登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
辻利茶舗全新推出「春莓櫻花千層」，並有多款櫻花主題飲品。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗全新推出「春莓櫻花千層」，並有多款櫻花主題飲品。圖／辻利茶舗提供

為了向每一位女性致敬，LADY M特別推出3月8日國際婦女節限定優惠。3月8日當日，內用同行顧客含女性，即享整桌免服務費；針對女性顧客，外帶可享「任選4片蛋糕999元」限定優惠，每人限購1組（品項限280元以內，超過可補差價）。除此之外，LADY M「茉莉金桔千層蛋糕」、「焙茶千層蛋糕」也自本月重新回歸，即日起開放官網預購。

春季到來，「辻利茶舗」自3月6日至4月27日期間，全新推出「春莓櫻花千層」，使用20層手工餅皮夾入鹹甜細緻的櫻花鮮奶油，再搭配酸甜莓果醬、香緹鮮奶油與櫻花鮮奶油，並以莓果碎粒與櫻花點綴，6吋原價1750元，優惠價1,699元，單片250元。

除此之外，「櫻花冰心大福」也限時回歸，4入原價315元，優惠價279元。同時辻利茶舗並推出「莓櫻雲朵抹茶飲」、「莓櫻輕抹氣泡飲」、「莓櫻雲朵氣泡飲」等呼應櫻花主題的飲品，每杯145～155元。凡購買任一款限定飲品搭配單片春莓櫻花千層，即可享優惠價350元。針對周末時段，櫻花祭飲品系列享第2杯75折。

LADY M「焙茶千層蛋糕」。圖／LADY M提供
LADY M「焙茶千層蛋糕」。圖／LADY M提供
辻利茶舗推出櫻花主題套餐，優惠價350元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗推出櫻花主題套餐，優惠價350元。圖／辻利茶舗提供
LADY M推出3月8日國際婦女節限定優惠。圖／LADY M提供
LADY M推出3月8日國際婦女節限定優惠。圖／LADY M提供
LADY M「茉莉金桔千層蛋糕」。圖／LADY M提供
LADY M「茉莉金桔千層蛋糕」。圖／LADY M提供

櫻花 鮮奶

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