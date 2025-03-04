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冰紅茶買3送2、套餐買3送1！「摩斯漢堡」限量優惠開搶
摩斯漢堡將於3月12日迎來34週年，即日起至4月30日期間，推出MOS Order APP「安心取溫馨送」限定優惠，從早餐、點心、熱銷飲品到主餐組合均享優惠，其中「大杯冰紅茶」買3送2，還有早餐組合買3送1、甜點套餐買3送1等不同優惠。
摩斯本次推出的優惠活動中，經典早餐「蕃茄吉士蛋堡、方塊薯餅、大杯摩斯咖啡」組，買3送1，優惠價360元，限量2,000組；雙人早餐「培根雞蛋堡、蕃茄吉士蛋堡、火腿歐姆蛋（3選2）、方塊薯餅、大杯摩斯咖啡2杯」組，買3送1，優惠價630元，限量2,000組。
午晚餐則有「和風蔬活牛肉堡、雞塊地瓜組、大杯冰紅茶」組和「摘鮮綠摩斯炸蝦堡、方塊薯餅、抹茶紅豆米派、大杯冰紅茶」組，買3送1，優惠價皆為615元，各限量1,000組。
午茶與點心包括「雞塊地瓜組、抹茶紅豆米派、大杯冰紅茶」組，買3送1，優惠價450元，限量1,000組。人氣甜點「焦糖布丁及大杯冰紅茶」組，買3送1優惠價300元，限量500組。「大杯冰紅茶」買3送2，優惠價120元，限量10,000組。
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