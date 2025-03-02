連7天送泡芙！ beard papa's「焦糖蘋果泡芙」限時登場

隨著春天到來，beard papa's即日起推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」，帶來療癒的酸甜滋味。針對3月8日，還有「38婦女節期間限定優惠」、「papa會員專屬優惠」等方案登場。

全新推出的「焦糖蘋果泡芙」將濃醇焦糖醬結合經典卡士達，製成「焦糖卡士達內餡」，並拌入蘋果丁，入口可感受到焦糖甜香，還有蘋果的清新微酸與顆粒感，可搭配日式泡芙、菠蘿泡芙等多種泡芙外皮，每顆80元起。限定派皮「蘋果派」也於本次同步回歸，將蘋果丁包入千層派皮中，呈現慢慢的蘋果香氣，適合搭配香草卡士達或焦糖蘋果內餡，每顆85元起，採限店販售。