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連7天送泡芙！ beard papa's「焦糖蘋果泡芙」限時登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
beard papa's推出「焦糖蘋果泡芙」系列。圖／beard papa's提供
beard papa's推出「焦糖蘋果泡芙」系列。圖／beard papa's提供

隨著春天到來，beard papa's即日起推出全新限定口味「焦糖蘋果泡芙」，帶來療癒的酸甜滋味。針對3月8日，還有「38婦女節期間限定優惠」、「papa會員專屬優惠」等方案登場。

全新推出的「焦糖蘋果泡芙」將濃醇焦糖醬結合經典卡士達，製成「焦糖卡士達內餡」，並拌入蘋果丁，入口可感受到焦糖甜香，還有蘋果的清新微酸與顆粒感，可搭配日式泡芙、菠蘿泡芙等多種泡芙外皮，每顆80元起。限定派皮「蘋果派」也於本次同步回歸，將蘋果丁包入千層派皮中，呈現慢慢的蘋果香氣，適合搭配香草卡士達或焦糖蘋果內餡，每顆85元起，採限店販售。

除此之外，季節限定口味「玄米茶歐蕾」持續供應中。針對38婦女節，3月5日至3月11日期間，門市消費結帳金額滿388元，即贈「日式香草泡芙」1顆。3月8日當天，會員同步享消費點數雙倍送。

「蘋果派」限時回歸。圖／beard papa's提供
「蘋果派」限時回歸。圖／beard papa's提供

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