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瞄準連假商機 icash Pay 推 7-ELEVEN 及康是美雙重優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

瞄準228三天連假商機，愛金卡旗下服務icash Pay及icash2.0特別攜手7-ELEVEN及康是美準備雙重優惠，讓民眾連假期間輕鬆享折扣，此外，2月受到用戶熱烈反應提前額滿的「周日最好Pay」活動也將在3月份再推出。

icash Pay及icash2.0攜手康是美推出「連假滿額贈」優惠活動，自2月28日起限時3天，於康是美實體門市使用icash Pay或icash2.0卡單筆消費滿3,000元，即贈300點OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限1,200點），除此之外，還能疊加指定銀行優惠活動，icash Pay搭配綁定指定信用卡/帳戶消費滿888元加碼10%OPENPOINT；當月註冊icash Pay新戶首筆不限金額消費再加贈50點。

此外，2月28日至3月2日，限時3天，使用icash Pay及icash2.0卡支付可享雪淋霜、酷聖霜霜淇淋及思樂冰同規格全口味買一送一，除了霜淇淋優惠及康是美點數回饋活動外，2月受到用戶熱烈反應提前額滿的「周日最好Pay」活動，也將在3月份好評再推出，2025年3月份每個周日使用icash Pay於全通路消費（限icash Pay帳戶餘額、綁定銀行帳戶、綁定王道簽帳金融卡付款），不限金額筆筆享10%OPENPOINT點數回饋（每戶回饋上限300點/活動總上限185萬點）。

康是美 消費 連假

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