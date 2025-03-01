今春流行「雙城之旅」！盤點飯店跨區聯盟 一券住兩地

初春進入旅遊好日，多家飯店分別攜手打出「雙城之旅」，可以體驗更多、且小省一筆。

●礁溪＋北投 晶泉丰旅泡暖湯、遊在地

礁溪及北投不僅溫泉出名，周邊景點也各異其趣，晶泉丰旅在兩大溫泉鄉都有據點，聯手自3月1日至6月30日推出 「沐春•里山悠然」春季三天兩夜住房專案，旅人可以放慢腳步遊賞、深度體驗在地特色。專案價格每房10,672元起，於官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠。

甫榮登「全台10大溫泉」景點冠軍寶座的礁溪，以富含碳酸氫鈉的「美人湯」聞名，距離礁溪溫泉大街步行約3分鐘礁溪晶泉丰旅，除了溫泉體驗，春季更攜手蘭陽原創館「SINRAMAT醒來吧」原鄉部落工作坊，包括學習泰雅族傳承的編織手藝、傳統服飾換裝體驗、部落風味特調等。位於北投泉源路、搭乘北捷即可抵達的北投晶泉丰旅，結合每年3月至5月登場的「陽明山竹子湖海芋季」，提供價值逾千元的雙人花卉農場體驗及交通暢遊券。

●宜蘭＋八里 威斯汀與喜來登、雙五星之旅

宜蘭力麗威斯汀度假酒店攜手八里福朋喜來登酒店推出三天兩夜 「山海遊蹤，雙城同行」 聯合住房專案，旅人可以16,888元的優惠價格，一次體驗山海雙城溫泉旅宿。此專案自即起至5月31日限時販售，可依喜好選擇入住順序，在宜蘭的靜謐山水與八里的悠然河岸間自由穿梭，靈活規劃行程。

專案中，宜蘭力麗威斯汀度假酒店含一泊二食，可於靜謐山林間體驗東方禪風溫泉養生。旅客於8月31日前，憑酒店專案住宿券可自由安排入住八里福朋喜來登酒店，坐擁河景的豪華客房、品味英式雙人下午茶，並獲贈迎賓飲料券與限量紀念船票雙人套票，體驗台灣少有「熱之湯」之稱的氯離子泉。

●全台6館和逸、慕軒 攜手高鐵再省一筆

迎接氣候宜人的初春，國泰飯店觀光事業攜手台灣高鐵推出高鐵聯票專案，入住旗下全台6館和逸飯店、慕軒飯店，平日預訂專案即可享加購高鐵車票7折起優惠，還有機會獲得房型升等、延後退房1小時、Happy Hour暢食暢飲、入住舒眠小物等禮遇，高鐵TGO會員訂房加碼贈送專屬好禮。

其中，台北3月可賞花海，旅客可選擇和逸飯店台北民生館、台北忠孝館，預定高鐵聯票專案入住，每晚4,200元起。喜歡低調靜謐氛圍的旅客，推薦到訪慕軒飯店，倚著欒樹林蔭大道邊品嘗南義家鄉菜，高鐵聯票專案經典客房每晚5,900元起。而家庭客群推薦前往桃園高鐵站旁的COZZI Blu和逸飯店桃園館，預定高鐵聯票專案每晚5,440元起，周日至周四平日入住再享雙人房免費升等兩大床（依當日房況限量提供）。

南台灣慢遊，喜歡親子同樂推薦和逸飯店台南西門館，全館與卡通頻道聯名擁有多項遊樂設施。而追星族可以預定高鐵聯票專案入住和逸飯店高雄中山館，含早餐每晚3,300元起，入住兩晚以上還有機會免費升等四人房。

●台北＋台中 萬麗與李方艾美快閃8天

萬豪國際集團旗下兩大特色品牌，也選在春意綻放時節，攜手推出暢遊台北、台中雙城專案，可以12,000元起的價格，入住台北士林萬麗酒店尊貴客房及台中李方艾美酒店經典客房，並加碼獲贈萬豪旅享家點數24,000點。此外，也可選擇升級萬麗套房與艾美套房，享雙人自助早餐及行政酒廊禮遇，並額外加贈48,000點。

此優惠價格於3月3日限時開賣，僅快閃8天至3月10日。專案期間內，可自由選擇第一晚入住酒店，並在9月30日前，自行預訂入住第二晚酒店。

●日月潭＋北投 隔日早餐及晚餐買一送一