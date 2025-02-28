台南善化草莓「粉紅泡泡季」登場 6草莓園採果8折優惠

台南善化區公所推廣善化草莓產業，今天在善化啤酒觀光工廠舉辦「粉紅泡泡季」善化區草莓季產業文化活動。在地「晴光、晴空、溫馨、美裕、南科、大安」6家草莓園今天起到3月27日配合推出採果8折優惠。

今年善化公所用粉紅泡泡作為主題，規畫一系列相關體驗活動，舞台安排近距離泡泡互動秀、定時噴發泡泡雪花增添氣氛以外，週邊還有泡泡樂體驗專區、草莓手工皂、草莓果醋DIY，參加市集消費集點則可兌換粉紅氣墊樂園體驗券，讓大小朋友在現場開心玩耍，也期望帶來不同的參與體驗。

善化區長譚乃澄表示，今年草莓品質產量都比往年好，歡迎民眾多利用公所提供的接駁專車服務，除了方便前往6家草莓園採果，也可以到啤酒廠現場遊逛，品嘗限量發放的草莓啤酒、冰淇淋，在假期間盡情感受台南草莓季的魅力。

現場市集品牌商展售各式草莓特色甜點、輕食及飲品，還有「草莓姐姐」帶動跳，現場湧現人潮。市長黃偉哲到場與親子互動。

市長黃偉哲指出，台南善化是台灣草莓產區，較早成熟，品質大又甜，比其它地區毫不遜色。歡迎民眾把握產季來吃草莓、採草莓，享用草莓牛奶、草莓大福、草莓啤酒等，也提醒民眾開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒。

農業局指出，善化區的草莓園主要採高架種植，不用彎腰就能輕鬆採取草莓，且在莓農不斷精進栽培技術及精心呵護下，善化草莓病蟲害少、品質一流，歡迎旅客一起來善化，體驗鮮採草莓的樂趣。