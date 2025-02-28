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今最後一天！桃園購物節消費逾60億 把握獨得千萬元機會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園購物節昨天在台茂抽出第一輛汽車得主，還有三輛汽車和獨得千萬元現金等大獎，要在3月中抽出。圖／經發局提供
桃園購物節昨天在台茂抽出第一輛汽車得主，還有三輛汽車和獨得千萬元現金等大獎，要在3月中抽出。圖／經發局提供

桃園市購物節去年12月登場，登錄發票抽獎活動包括全國縣市購物節唯一的1000萬元現金最大獎，今天28日是發票日期憑據最後一天，市政府經發局表示，購物節總消費金額26日已達到目標60億元，預估今天連續假日第一天會再有一波消費高峰，總金額有機會拉高到63億元。

經發局提醒消費者，購物節期間只要消費滿300元就有一組抽獎的機會，憑發票到桃園購物節官網登錄，必須是2月28日前消費的發票，要在3月5日晚上11點59分前完成登錄，市政府會在3月中旬由市長張善政公開抽出獨得千萬元現金幸運得主，市長會當場call out通知得獎者。桃園購物節抽獎活動不限桃園市民，大家請把握今天也是最後一天在桃園消費機會，並記得在期限內登錄發票。

經發局指出，初步分析總消費額60億元桃園市民消費占有60%以上，能達成目標的主因包括去年12月購物節登場後，期間有農曆春節、台灣燈會等消費高峰活動；另外，有4次機會的「贊助企業專屬抽」也嘿呀魅力，已締造11億元消費佳績，加上這一次最大獎1000萬元現金，是全國最高額獎金更具吸引力，而且300元就有一組抽獎機會，每筆上限為600組相當於消費18萬元，600組的人數有上千人，消費金額最高與消費種類以購屋居冠，數百萬元、上千萬元的購屋交易都有，還有超過5000萬元購屋的紀錄，另外就是買車也名列高消費的族群。

不過抽獎往往會出現以小搏大的結果，像昨天在台茂購物中心舉辦購物節第4次企業贊助獎品的公開抽獎，抽出售價近80萬元的TOYOTA YARiS CROSS潮玩版汽車，幸運得主碰巧也是在台茂消費保養品2萬多元，讓在場圍觀的觀眾及台茂員工驚呼也太幸運了，經發局除了在購物節觀望公布抽獎結果，下周一也會連絡得獎者。

3月中旬除了張善政抽出購物節最大獎獨得千萬元現金，還抽出三輛車的幸運得主和其他獎項。

桃園 發票

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