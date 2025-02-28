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星級飯店下午茶半價、吃到飽38元！「女王」專屬3月優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
新竹喜來登自3月1日起至3月8日推出「寵愛女王」婦女節專屬餐飲優惠。圖/新竹喜來登提供
新竹喜來登自3月1日起至3月8日推出「寵愛女王」婦女節專屬餐飲優惠。圖/新竹喜來登提供

3月8日國際婦女節，也是俗稱的3月女王節，女士優惠特別多。

台北六福萬怡酒店3月1日至3月31日推出一系列寵愛女王活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡即享專屬優惠，敘日全日餐廳不分平假日及餐期，最高優惠享第二人吃到飽38元，現場優惠即抽即用，通通有獎。

此外，若於平日用餐，再贈共構商場台灣唐吉訶德南港店優惠券。粵亮廣式料理不分平假日全餐期，凡預訂靓皮烤鴨三吃，第三吃只要38元；平日午間套餐「靓港點」再享買四送一優惠，相當餐費享77折。大廳酒吧也推出期間限定特調「女王陛下」400元、「女王閨蜜套組」660元，內含雪蟹可頌、雲朵慕斯蛋糕及指定飲品兩杯。

台北漢來大飯店將3月訂為「女神月」，並限時限量推出「文藝女神月」加碼活動，凡於官網預訂「豪華客房含早餐」專案，可享入住豪華客房一晚、品嘗全台最難訂位Buffet的島語自助餐廳早餐，還能獲得「文藝女神套裝好禮」，其中包含「新藝術運動光影特展」、「國家地理女性經典影像展」入場門票各2張、文藝女神禮包一組。豪華客房含早餐專案價每房8,316元起，限時加碼的文藝女神套裝好禮限量30組，售完為止。

新竹喜來登大飯店同步響應國際婦女節，3月1日至3月8日於「盛宴自助餐廳」、「大廳咖啡吧」、「采悅軒中餐廳」分別推出餐飲優惠，凡成年女性至「盛宴自助餐廳」用餐、可享下午茶吃到飽半價優惠，「大廳咖啡吧」午餐餐期用餐享8折優惠。「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費，每位成年女性加贈「雪蛤蛋塔」一份。

台北六福萬怡酒店大廳酒吧推出的限定特調。圖/台北六福萬怡提供
台北六福萬怡酒店大廳酒吧推出的限定特調。圖/台北六福萬怡提供
台北漢來大飯店與新藝術運動光影特展合作推出限量住房專案。圖/台北漢來提供
台北漢來大飯店與新藝術運動光影特展合作推出限量住房專案。圖/台北漢來提供
平日的午間套餐「靓港點」可享買四送一優惠。圖/台北六福萬怡提供
平日的午間套餐「靓港點」可享買四送一優惠。圖/台北六福萬怡提供

女王 女神 自助餐廳

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