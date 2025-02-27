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台灣虎航宣布4月開航「桃園-大分」 限時促銷單程1799元起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航宣布4月2日正式開航桃園-大分航線，並推出單程未稅新台幣1,799元起的開賣促銷價。記者黃仲明／攝影
台灣虎航宣布4月2日正式開航桃園-大分航線，並推出單程未稅新台幣1,799元起的開賣促銷價。記者黃仲明／攝影

台灣虎航今天（27日）宣布將於今年（2025）4月2日正式開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎之後，第4個直飛日本九州地區的新航點。藉由大分航線的開航，可讓九州航網佈局更完整外，也進一步強化台灣旅客前往九州地區的便利性，提供更多彈性串聯行程的選擇。

台灣虎航表示，大分縣以「溫泉天堂」為人所熟知，擁有包括別府溫泉、由布院溫泉等世界級溫泉勝地；另外，還有九重夢大吊橋、金鱗湖、高崎山自然動物園、九州自然動物公園等知名景點，結合繽紛多元的自然景觀與在地美食，為各地旅客帶來獨特的觀光體驗。

台灣虎航指出，桃園-大分航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-750，每周三、六的中午12時自桃園機場起飛；回程航班編號IT-751，每周三、六的下午4時30分自大分機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於即日起至2025年2月28日晚間23時59分推出單程未稅新台幣1,799元起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年4月2日起至2025年10月25日止，更多相關開賣訊息請詳見台灣虎航官網。

台灣虎航宣布4月2日正式開航桃園-大分航線，開航初期每周營運兩班，即日起至2月28日晚間23時59分推出單程未稅新台幣1,799元起的開賣促銷價。圖／台灣虎航提供
台灣虎航宣布4月2日正式開航桃園-大分航線，開航初期每周營運兩班，即日起至2月28日晚間23時59分推出單程未稅新台幣1,799元起的開賣促銷價。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 日本 桃園機場

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