燦坤空調早鳥優惠8折起 限時買大金就送空氣清淨機 今天買、明天裝立即享受

每年3月都是空調早販第一波優惠登場，隨著政府宣布2025年「住宅家電汰舊換新節能補助」開跑，燦坤也啟動「空調早鳥」優惠，除邀請大金代言人蘇小軒出席站台力挺並擔任一日店長，更聯手12大空調品牌，即日起至4月30日四季冷暖空調最低8折起，疊加政府補助、品牌原廠好禮與銀行回饋、優惠多重送，讓消費者以最划算的價格輕鬆升級節能空調，早買早享受。

不只優惠最殺，燦坤提供業界最高規格的 「VVIP級尊榮安裝服務」，線上即可預約專人到府場勘，再加碼8年免費延長保固，消費者還可加價3,999元獲得2次空調現場清洗服務並升級10年保固。

另外，燦坤「熊速配」光速安裝服務也早鳥限時回歸，今天買，明天裝，現在購機，馬上開啟舒適生活。早鳥活動期間預約場勘並完成購機，還有機會帶回市價8,800元的DAIKIN 7坪閃流放電空氣清淨機。

燦坤更聯手銀行同步推早鳥限定回饋，刷台新燦坤聯名卡最高回饋6%、刷玉山Unicard，疊加政府補助與燦坤獨家現折券，最高可現省9,400元。燦坤再祭出「空調週週96小時限購」加碼，即日起至3月2日，選購大金指定款，買就送空氣清淨機，買2台再加送風扇，自3月1日起購買大金冷暖空調，另可享現買現折優惠。

政府補助、燦坤獨家優惠同步放送，購買一級能效空調，除了可享政府補助最高5,000元，還有環保集點回饋，週末最高回饋1,000元。早鳥優惠期間，再享獨家Dyson超值加購方案，買空調加購Dyson吹風機指定款，加購價只要8,800元，現省4,100元，再送收納架；Dyson二合一空氣清淨機加購價9,999元，現省8,901元；加購「燦坤AI聲控智慧主機」，用說的就能輕鬆控制家電，打造智慧居家生活。