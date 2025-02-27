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燦坤空調早鳥優惠8折起 限時買大金就送空氣清淨機 今天買、明天裝立即享受

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（左起）和泰大金量販事業群副總經理張俞鈞、大金空調代言人蘇小軒、燦坤生活家電事業部採購長李榮森共同宣布燦坤空調早鳥活動正式開跑。圖／燦坤提供
（左起）和泰大金量販事業群副總經理張俞鈞、大金空調代言人蘇小軒、燦坤生活家電事業部採購長李榮森共同宣布燦坤空調早鳥活動正式開跑。圖／燦坤提供

每年3月都是空調早販第一波優惠登場，隨著政府宣布2025年「住宅家電汰舊換新節能補助」開跑，燦坤也啟動「空調早鳥」優惠，除邀請大金代言人蘇小軒出席站台力挺並擔任一日店長，更聯手12大空調品牌，即日起至4月30日四季冷暖空調最低8折起，疊加政府補助、品牌原廠好禮與銀行回饋、優惠多重送，讓消費者以最划算的價格輕鬆升級節能空調，早買早享受。

不只優惠最殺，燦坤提供業界最高規格的 「VVIP級尊榮安裝服務」，線上即可預約專人到府場勘，再加碼8年免費延長保固，消費者還可加價3,999元獲得2次空調現場清洗服務並升級10年保固。

另外，燦坤「熊速配」光速安裝服務也早鳥限時回歸，今天買，明天裝，現在購機，馬上開啟舒適生活。早鳥活動期間預約場勘並完成購機，還有機會帶回市價8,800元的DAIKIN 7坪閃流放電空氣清淨機

燦坤更聯手銀行同步推早鳥限定回饋，刷台新燦坤聯名卡最高回饋6%、刷玉山Unicard，疊加政府補助與燦坤獨家現折券，最高可現省9,400元。燦坤再祭出「空調週週96小時限購」加碼，即日起至3月2日，選購大金指定款，買就送空氣清淨機，買2台再加送風扇，自3月1日起購買大金冷暖空調，另可享現買現折優惠。

政府補助、燦坤獨家優惠同步放送，購買一級能效空調，除了可享政府補助最高5,000元，還有環保集點回饋，週末最高回饋1,000元。早鳥優惠期間，再享獨家Dyson超值加購方案，買空調加購Dyson吹風機指定款，加購價只要8,800元，現省4,100元，再送收納架；Dyson二合一空氣清淨機加購價9,999元，現省8,901元；加購「燦坤AI聲控智慧主機」，用說的就能輕鬆控制家電，打造智慧居家生活。

3月5日前購機還可抽8,000燦坤K幣，單筆消費滿萬加碼再抽AI旗艦手機三星Galaxy S25，燦坤全台門市與線上購物同享回饋，現在正是空調換機黃金時機。

燦坤聯手銀行推出空調早鳥回饋，刷指定信用卡再享回饋。圖／燦坤提供
燦坤聯手銀行推出空調早鳥回饋，刷指定信用卡再享回饋。圖／燦坤提供
大金代言人蘇小軒出席站台力挺燦坤空調早鳥優惠活動並擔任一日店長。圖／燦坤提供
大金代言人蘇小軒出席站台力挺燦坤空調早鳥優惠活動並擔任一日店長。圖／燦坤提供

吹風機 品牌 燦坤 空氣清淨機

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