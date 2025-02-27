台灣虎航4月開航大分航線 即起推單程1799元起促銷價

台灣虎航今宣布，將於4月2日開航桃園-大分航線，成為飛航日本的第21個航點，同時也是繼福岡、佐賀、宮崎後，第4個直飛日本九州地區的新航點，進一步強化台灣旅客前往九州地區的便利性。為慶祝新航線銷售，即日起至2月28日推出單程未稅1,799元起的開賣促銷價，搭乘日期為今年4月2日起至10月25日止。

台灣虎航表示，大分縣以「溫泉天堂」為人所熟知，擁有包括別府溫泉、由布院溫泉等世界級溫泉勝地；另外，還有九重夢大吊橋、金鱗湖、高崎山自然動物園、九州自然動物公園等知名景點，