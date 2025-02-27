穿情人裝到夏慕尼放閃 整隻波士頓龍蝦限期免費吃

為迎接浪漫的白色情人節，法式鐵板燒「夏慕尼」再度攜手質感男神鳳小岳，為愛侶們獻上最浪漫體驗。自3月3日到4月30日，兩人穿搭「同色系」服裝，於平日到全台「夏慕尼」內用2客套餐或1客雙人套餐，餐廳就款待1隻價值1,200元的「波士頓龍蝦」，同時享用龍蝦頭炙燒與蝦身二吃。

今年「夏慕尼」以精湛鐵板技法，將「波士頓龍蝦」升級成雙重享受。第一吃為炙燒龍蝦頭，將蝦頭裹上濃郁的魚卵醬與香醇起司，經主廚炙燒後散發濃郁香氣。第二吃則是香煎蝦身佐以雪莉芥末醬，鮮美海味交織細緻辛香，每一口都富有層次感。

此外，為提供消費者更美好用餐體驗，「夏慕尼」近年來陸續重新裝修多家門店，以更現代化都會風格亮相，台北中山北店也將自3月1日起展開「煥新」計畫，預計於4月下旬與消費者相見。