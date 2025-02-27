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穿情人裝到夏慕尼放閃 整隻波士頓龍蝦限期免費吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「波士頓龍蝦」第一吃為炙燒龍蝦頭，第二吃則是香煎蝦身佐以雪莉芥末醬。圖／王品集團提供
「波士頓龍蝦」第一吃為炙燒龍蝦頭，第二吃則是香煎蝦身佐以雪莉芥末醬。圖／王品集團提供

為迎接浪漫的白色情人節，法式鐵板燒「夏慕尼」再度攜手質感男神鳳小岳，為愛侶們獻上最浪漫體驗。自3月3日到4月30日，兩人穿搭「同色系」服裝，於平日到全台「夏慕尼」內用2客套餐或1客雙人套餐，餐廳就款待1隻價值1,200元的「波士頓龍蝦」，同時享用龍蝦頭炙燒與蝦身二吃。

今年「夏慕尼」以精湛鐵板技法，將「波士頓龍蝦」升級成雙重享受。第一吃為炙燒龍蝦頭，將蝦頭裹上濃郁的魚卵醬與香醇起司，經主廚炙燒後散發濃郁香氣。第二吃則是香煎蝦身佐以雪莉芥末醬，鮮美海味交織細緻辛香，每一口都富有層次感。

此外，為提供消費者更美好用餐體驗，「夏慕尼」近年來陸續重新裝修多家門店，以更現代化都會風格亮相，台北中山北店也將自3月1日起展開「煥新」計畫，預計於4月下旬與消費者相見。

為慶祝台北中山北店「煥新」升級，夏慕尼特別推出台北市門店限定回饋活動。3月1至31日期間，到台北南昌店、台北忠孝東店與台北大直敬業店用餐，使用「王品瘋美食」APP結帳，即可享有3%「瘋點數」回饋，夏慕尼再加碼贈3%，合計回饋共6%。如搭配指定銀行信用卡，還可享有更多點數回饋，每1點「瘋點數」均可在王品集團餐廳直接折抵消費。以上活動詳情均以「夏慕尼官網」說明為準。

「夏慕尼」與男神鳳小岳一同打造專屬情人的精心時刻。圖／王品集團提供
「夏慕尼」與男神鳳小岳一同打造專屬情人的精心時刻。圖／王品集團提供
情侶最愛的法式鐵板燒「夏慕尼」，於白色情人節期間，為愛侶們獻上最浪漫體驗。圖／王品集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
情侶最愛的法式鐵板燒「夏慕尼」，於白色情人節期間，為愛侶們獻上最浪漫體驗。圖／王品集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

消費者 王品 白色情人節 餐廳

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