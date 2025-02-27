聽新聞
0:00 / 0:00
穿情人裝到夏慕尼放閃 整隻波士頓龍蝦限期免費吃
為迎接浪漫的白色情人節，法式鐵板燒「夏慕尼」再度攜手質感男神鳳小岳，為愛侶們獻上最浪漫體驗。自3月3日到4月30日，兩人穿搭「同色系」服裝，於平日到全台「夏慕尼」內用2客套餐或1客雙人套餐，餐廳就款待1隻價值1,200元的「波士頓龍蝦」，同時享用龍蝦頭炙燒與蝦身二吃。
今年「夏慕尼」以精湛鐵板技法，將「波士頓龍蝦」升級成雙重享受。第一吃為炙燒龍蝦頭，將蝦頭裹上濃郁的魚卵醬與香醇起司，經主廚炙燒後散發濃郁香氣。第二吃則是香煎蝦身佐以雪莉芥末醬，鮮美海味交織細緻辛香，每一口都富有層次感。
此外，為提供消費者更美好用餐體驗，「夏慕尼」近年來陸續重新裝修多家門店，以更現代化都會風格亮相，台北中山北店也將自3月1日起展開「煥新」計畫，預計於4月下旬與消費者相見。
為慶祝台北中山北店「煥新」升級，夏慕尼特別推出台北市門店限定回饋活動。3月1至31日期間，到台北南昌店、台北忠孝東店與台北大直敬業店用餐，使用「王品瘋美食」APP結帳，即可享有3%「瘋點數」回饋，夏慕尼再加碼贈3%，合計回饋共6%。如搭配指定銀行信用卡，還可享有更多點數回饋，每1點「瘋點數」均可在王品集團餐廳直接折抵消費。以上活動詳情均以「夏慕尼官網」說明為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言