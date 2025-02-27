快訊

陳啓昱任董事長薪資領逾2千萬 卻讓台鹽虧數億…檢求刑12年

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

三星Galaxy Z Flip 7最新渲染圖曝光！摺疊機螢幕變大+1改變更超值

228連假國光客運除35條路線85折 還加碼抽PS5、禮券

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
228連假國光客運祭出35條路線平均85折優惠。本報資料照
228連假國光客運祭出35條路線平均85折優惠。本報資料照

228連假疏運即日起至3月2日登場，國光客運鼓勵民眾搭乘公共運輸，除祭出中長程35條國道客運路線平均85折優惠外，還加碼推出抽獎活動，活動期間搭車即可抽PS5、腳踏車、全家禮券及國光假期商品券等。

國光客運表示，配合交通部政策，2月27日起至3月2日提供中、長程地區及國五共35條路線，全票平均可享85折優惠，包含台北往返台中、日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，使用電子票證可免費轉乘當地客運一段票或享基本里程免費。

國光客運指出，配合「在地有腳」政策，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元、租汽車退200元。東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票或基本里程免費，減少轉乘所需花費金額。

國光客運表示，此次也加碼抽獎活動，凡於活動期間至3月2日購買國光客運車票，即可參加抽獎，獎項包括PS5、腳踏車、全家禮券及國光假期商品券等。

此外，國光客運也說，為提升民眾訂票便利性，即日起於LINE官方聊天室（https://lin.ee/Ttv2XMf）導入線上訂票APP，民眾只要成為國光客運Line官方聊天室好友，就可隨時線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票時間。

國光客運 國道客運 禮券

延伸閱讀

228連假 屏東智慧農業學校推出龜行市集、星空電影院

228連假國5車程恐為平日7倍！高公局祭高乘載、匝道管制

228太陽露臉！3天連假溫暖舒適 好天氣持續到這日轉涼

228連假 高雄市公布景區、主幹道等車流預測

相關新聞

228連假國光客運除35條路線85折 還加碼抽PS5、禮券

228連假疏運即日起至3月2日登場，國光客運鼓勵民眾搭乘公共運輸，除祭出中長程35條國道客運路線平均85折優惠外，還加碼...

為中華隊加油！星巴克「感謝英雄」推買一送一 網友嗨翻大讚

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊搶下進入經典賽的最後一張門票，全台歡欣鼓舞，各種優惠不間斷。星巴克也以「感謝英雄 ...

萊爾富 APP 八周年慶 再抽「台積電股票100股」共20名

萊爾富Hi-Life VIP APP自2017年2月推出至今已經滿8歲，截至今年1月底已累積712萬名會員，萊爾富歡慶H...

華南銀行信用卡指定藥妝滿千送千 春季出遊滿額26吋行李箱回饋

春天氣候變化大，季節交替加上各種病毒流竄，提升自身免疫力及防護工具準備不能少；口罩、酒精、乾洗手、洗手乳、保健食品、維他...

中華隊前進經典賽勝利優惠大放送！家樂福多款蔬菜買1送1 美廉社咖啡買2送3

狂賀中華隊晉級，前進世界棒球經典賽，超市、量販、藥妝店也推出勝利優惠與民眾同慶！

整理包／狂賀中華隊挺進世界棒球經典賽！「4大超商限時優惠」咖啡、熱狗、麵包讓球迷吃喝滿足

2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今晚（2月25日）的附加賽中華隊再度對決強敵西班牙，爭奪A組最後一張經典賽正賽門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。