228連假國光客運除35條路線85折 還加碼抽PS5、禮券

228連假疏運即日起至3月2日登場，國光客運鼓勵民眾搭乘公共運輸，除祭出中長程35條國道客運路線平均85折優惠外，還加碼推出抽獎活動，活動期間搭車即可抽PS5、腳踏車、全家禮券及國光假期商品券等。

國光客運表示，配合交通部政策，2月27日起至3月2日提供中、長程地區及國五共35條路線，全票平均可享85折優惠，包含台北往返台中、日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，使用電子票證可免費轉乘當地客運一段票或享基本里程免費。

國光客運指出，配合「在地有腳」政策，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元、租汽車退200元。東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票或基本里程免費，減少轉乘所需花費金額。

國光客運表示，此次也加碼抽獎活動，凡於活動期間至3月2日購買國光客運車票，即可參加抽獎，獎項包括PS5、腳踏車、全家禮券及國光假期商品券等。

此外，國光客運也說，為提升民眾訂票便利性，即日起於LINE官方聊天室（https://lin.ee/Ttv2XMf）導入線上訂票APP，民眾只要成為國光客運Line官方聊天室好友，就可隨時線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票時間。