為中華隊加油！星巴克「感謝英雄」推買一送一 網友嗨翻大讚
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊搶下進入經典賽的最後一張門票，全台歡欣鼓舞，各種優惠不間斷。星巴克也以「感謝英雄 迎向勝利」為名，於明天2/27（四）11:00至20:00推出「買一送一」優惠，網友狂喊：「這是最讚的買一送一」。
這場充滿熱血的「好友分享日」，當日活動期間至全台星巴克門市購買兩杯大杯以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
活動詳情依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/jQALA2。
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