萊爾富 APP 八周年慶 再抽「台積電股票100股」共20名

萊爾富Hi-Life VIP APP自2017年2月推出至今已經滿8歲，截至今年1月底已累積712萬名會員，萊爾富歡慶Hi-Life VIP APP 8週年，於3月5日起至4月29日重磅推出「會員8週年慶 再抽台積電股票」系列活動，將抽出「台積電股票100股」共20名，並規劃分別於4月9日（三）與5月7日（三）在萊爾富Facebook官方粉絲專頁公開直播進行抽獎儀式，每場直播將抽出10名幸運得主。

活動1：於萊爾富門市推出300元好運卡（限量20萬張，限現金結帳），內含300元保底的購物金(可於全台萊爾富實體門市兌換商品，但不得用於購買菸品、免開立統一發票及代收、代售之服務性商品)，並享「雙重中獎」機會，包含第一重的「隨機加碼獎項」，最高可再額外獲得300元購物金或Hi café 指定飲品免費喝乙杯等多元豐富贈品，同時訴求張張有獎；第二重享「台積電股票抽獎序號乙組」；萊爾富也推出另一款500元好運卡（限量8萬張，限現金結帳），內含500元保底的購物金，同享「雙重中獎」機會。

萊爾富也祭出活動2：只要會員於萊爾富門市購買Hi café、鮮食便當全品項或「來送禮」平台指定組合(逾優惠兌換期限使用，需補優惠價差價)，皆可獲得「台積電股票抽獎序號乙組」，如最低消費單件原價35元的Hi café 中杯系列的冰/熱美式咖啡；萊爾富也回饋長期熱愛主餐便當的萊爾富會員，同樣祭出像是選擇單件售價79元、人氣熱銷的白醬蛤蠣義大利麵等逾百款商品（單筆消費不得累贈，商品數量有限，售完為止），均享抽「台積電股票抽獎序號乙組」機會。

萊爾富表示，繼日前春節福袋祭出頭獎「台積電股票」廣受市場好評，欣逢會員8週年慶，萊爾富再延續推出可抽「台積電股票」，讓會員有機會在萊爾富聰明消費之餘，還能成為時下熱門的「台積電股東」；此外，萊爾富推出的好運卡300元、500元，本金皆無使用期限，好運卡附贈之贈品不得與其他優惠合併使用，並須於5月31日前兌畢（贈品購物金限一次折抵，逾期未兌換者視同放棄，不得請求補發或折換現金）。

萊爾富也表示，只要是Hi-Life VIP APP會員(須完成下載與註冊成為萊爾富會員)於3月5日至4月29日期間購買任一好運卡、Hi café、鮮食便當或來送禮指定組合，並於4月29日前掃描QR code至指定活動頁加入會員並完成序號登錄，即享「台積電股票100股」的抽獎資格乙次。

萊爾富為讓會員參與活動更有感，此次「會員8週年慶 再抽台積電股票」活動亦提高中獎名額與機會，將抽出「台積電股票100股」共20名，並規劃分別於4月9日（三）與5月7日（三）的晚間7點30分在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播進行抽獎儀式，每場直播將抽出10名「台積電股票100股」的幸運得主（中獎人須於萊爾富指定時間至萊爾富總公司所在地配合完成股票贈與相關文件簽立及機會中獎所得稅多退少補事宜，如拒絕或逾期未配合辦理，視同放棄中獎權利，股票實際金額將會依照萊爾富辦理贈與股份轉帳之前一日的台積電股票收盤價為準，並據以核算應代扣繳之機會中獎所得稅，詳情可上萊爾富活動官網查詢），每一序號愈早登錄，最高可享兩次抽獎機會，且每一序號限中獎乙次。