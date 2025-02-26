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華南銀行信用卡指定藥妝滿千送千 春季出遊滿額26吋行李箱回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

春天氣候變化大，季節交替加上各種病毒流竄，提升自身免疫力及防護工具準備不能少；口罩、酒精、乾洗手、洗手乳、保健食品、維他命等，都是居家必備品項；華南銀行信用卡推出限時藥妝好康，滿千送千活動。

2025年3至4月至全台屈臣氏、寶雅、丁丁藥局、大樹藥局等指定藥妝通路，刷華南銀行信用卡單筆消費滿1,000元，登錄享1,000點紅利回饋（限量2,500名，每卡戶限回饋一次）。

華南紅利怎麼用？快加入「華得來會員」並至「華得來點數兌換網頁」兌換喜愛的商品，無論是百貨、超商、量販禮券還是電影票、冰淇淋券、咖啡券、行李箱及實用小家電應有盡有。

春季出遊踏青賞櫻，刷華南銀行信用卡也享優惠；4月底前使用華南銀行信用卡於全台旅行社、訂房網及航空公司消費滿額且登錄，最高就能享有800元超商券或26吋行李箱（限量2,000名）回饋。

透過華南銀行官網信用卡專區專屬連結至klook平台領取優惠代碼，就能享有全站商品單筆5,000元現折400元優惠，飯店、租車、樂園門票通通都適用。

使用華南超鑽現金回饋卡或Rich+富家卡，海外消費另享最高5%回饋。

出外旅遊玩得開心也要玩得安心，使用華南銀行信用卡支付本人、配偶或受扶養之25足歲以下未婚子女之全額公共交通運輸工具票款或八成以上旅遊團費，可享最高5,000萬元之旅遊平安險及最高6萬元之旅遊不便險（含班機延誤、行李延誤、行李遺失等項目）。

華南銀行提醒，信用卡附贈保險雖可享有基本保障，惟如有特別需求或認為理賠上限不足，建議可於旅程前針對個人狀況加保相關保險，讓保障更充足。

華南銀行信用卡，指定藥妝享優惠。圖／華南銀行提供
華南銀行信用卡，指定藥妝享優惠。圖／華南銀行提供

信用卡 消費 華南銀行

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