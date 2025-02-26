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中華隊前進經典賽勝利優惠大放送！家樂福多款蔬菜買1送1 美廉社咖啡買2送3
狂賀中華隊晉級，前進世界棒球經典賽，超市、量販、藥妝店也推出勝利優惠與民眾同慶！
家樂福
即日起至2月28日連假前，祭出買1送1、2件省更多、會員紅利點數20倍送等優惠，包括得意的一天嚴選不飽和調合油、金品冠軍炒飯、獨家推出柔匠抽取四層衛生紙FSC 90抽x10包、冠軍花生麵筋、UNI FIT氣泡運動飲PET、漸層粉彩運動水壺、好室喵看得見組裝式磁吸-側開鞋盒、GJL 5028C便攜式Type C行動電源、男機能運動長褲、男款針織長褲、男運動長T、休閒長T都享買1送1超值優惠。
家樂福自有品牌inLove Cafe熱卡布奇諾、家樂福有機青江菜、家樂福有機小白菜、家樂福有機小松菜、家樂福有機福山萵苣、有機福山萵苣、家樂福有機黑葉白菜也都享買1送1。
另外，統一脆麵5入袋裝享會員紅利點數20倍送、統一伴點巧克力牛奶300ml 6入組，2件216元省更多，還有利捷維有酵系列維生素商品，1件499元、2件799元，平均1件只要399.5元。
美廉社
即日起至2月28日推出3天限定APP隨買隨取的咖啡優惠，大杯濃萃美式買2送3，原價1杯50元，優惠後平均1杯只要20元，自備環保杯再省5元，等於1杯最低只要15元，快把握寄杯優惠。
三友藥妝Tomod's
三商家購旗下藥妝品牌即日起至3月2日同步歡慶，POCKY百奇分享包指定口味買1送1，2月27日起DHC純欖護唇膏350元，及歐樂B 50M牙線（無蠟/薄荷微蠟）129元，都享有期間限定買1送1優惠。
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